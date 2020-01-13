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13 января,
2020
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Дело экс-главы департамента лесного хозяйства Томской области передано в суд

ТВ2
ТВ2
38 минут назад

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении экс-главы департамента лесного хозяйства Михаила Малькевича, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. 

Дело экс-главы департамента лесного хозяйства Томской области передано в суд

В 2017 году на территории области из-за нашествия шелкопряда ввели режима чрезвычайной ситуации. В августе 2018 года Томское управление ФАС после проверок транспортной прокуратуры возбудило на департамент лесного хозяйства дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. По мнению антимонопольщиков, чиновники департамента лесного хозяйства безосновательно ввели режим ЧС, благодаря чему смогли заключить три контракта на обработку лесов от шелкопряда с фирмой «Региональная транспортная компания», минуя процедуру торгов. 


В феврале 2019 года в отношении Михаила Малькевича по материалам ФСБ было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Михаил Малькевич заключил контракт на обработку лесов от шелкопряда с фирмой, которая не собиралась выполнять договор.  В результате выбора подрядчика без проведения конкурсных процедур цена контракта была завышена на сумму более 13 млн рублей.


В департаменте лесного хозяйства начались проверки. Нарушения выявила контрольно-счетная палата. В октябре 2019 года ФАС пришел к выводу, что департамент лесного хозяйства завышал цену на аренду леса в торгах, где участвовала китайская компания. Из-за этого в аукционе не смогли участвовать другие компании.


Прокуратура также приобщила эти материалы к делу Малькевича. Кроме того ему предъявлен иск о взыскании в пользу государства ущерба на сумму 13 млн. 985 тыс. рублей. Иск приобщен к материалам уголовного дела. 

Михаил Малькевич свою вину в инкриминированных деяниях не признал.


Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд Томска.


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