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21 октября,
2020
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Новости

Дельфийские игры отменили в Омске из-за пандемии

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

«Дельфийский Омск-2020» решили отменить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Ранее мероприятие перенесли с марта на ноябрь.

Дельфийские игры государств-участников СГН 2019 года
Дельфийские игры государств-участников СГН 2019 года
Фото: vk.com/delphicgames

«Регион и страна в целом переживают вторую волну коронавируса. Пик заболеваемости еще не пройден. Ситуация ежедневно ухудшается. И в данный момент она гораздо пессимистичнее, чем в марте, когда принималось решение о переносе Дельфийских игр на ноябрь 2020 года, — цитирует оргкомитет правительство Омской области. — В сложившихся условиях, естественно, что все ресурсы региона, в том числе и финансовые, брошены на борьбу с эпидемией».

Ожидалось, что «Дельфийский Омск-2020» соберет не менее двух тысяч участников со всей России. Для подготовки к мероприятию обновили объекты, которые планировали задействовать в играх, а 13 образовательным организациям в рамках нацпроекта «Культура» выделили музыкальные инструменты и оборудование.


До ухудшения эпидситуации омичи успели провести Малые Дельфийские игры на региональном уровне. В них приняли участие более тысячи учеников детских школ искусств.


Дельфийские игры – это соревнования молодых деятелей искусства по 50 народным, классическим и современным номинациям: фортепиано, скрипка, народные инструменты, сохранение культурного наследия, кулинарное искусство и другие. 

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