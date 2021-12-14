Делегация ВОЗ посетит РФ для одобрения вакцины «Спутник V»

Минздрав начал вести переговоры с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом в октябре. Позже глава ведомства Михаил Мурашко по итогам переговоров сообщил, что все барьеры, препятствовавшие признанию "Спутника V", устранены. Для одобрения вакцины оставалось завершить административные процедуры. «Компании-заявителю, которая занимается регистрацией вакцины "Спутник V" на площадке ВОЗ, необходимо подписать ряд документов, предоставить ряд дополнительных бумаг, это все-таки административная процедура, и будет рассматриваться», — говорил Мурашко.

Центр имени Гамалеи Минздрава РФ ожидает прибытия делегации Всемирной организации здравоохранения для одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» в январе, пишет «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора Центра Дениса Логунова.

Изначально ожидалось, что ВОЗ сможет одобрить вакцину до конца 2021 года, но в начале декабря глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объявил, что одобрение задерживается из-за бюрократических препятствий.

«Эффективность и безопасность вакцины "Спутник" подтверждена клиническими испытаниями и её использованием в кампаниях по вакцинации по всему миру. Регуляторы из 71 страны одобрили ее применение, и мы надеемся, что ВОЗ последует их примеру в ближайшем будущем. Учитывая многочисленные публикации в авторитетных медицинских журналах и реальные данные со всего мира, подтверждающие эффективность "Спутника", мы не видим особых причин, по которым ВОЗ медлит с одобрением вакцины. Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути всё ещё остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», — заявил Дмитриев.

Он отметил, что сейчас вакцинированные «Спутником» могут въезжать в более чем 100 стран, «Спутником V» в 31 страну, а после одобрения препарата ВОЗ , число стран вырастет.