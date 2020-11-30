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30 ноября,
2020
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Декада инвалидов - 2020 переместится в онлайн

ТВ2
ТВ2
1 час назад


В начале декабря в Томске традиционно проходит Декада инвалидов. Но в этом году в связи с пандемией более 200 мероприятий — просветительских, культурных, обучающих с 1 по 10 декабря переместятся в онлайн.

Декада инвалидов - 2020 переместится в онлайн

Как сообщает пресс-служба администрации региона, в том числе известный проект «Особая мода» частично пройдет онлайн. 1 декабря на платформе Zoom организованы конференция и круглый стол «Создание конкурсных коллекций универсального дизайна». Сам показ пройдет 2 декабря офлайн, но впервые будет прямая трансляция.


«В последний день декады, 10 декабря, Дом народного творчества «Авангард» проведет в онлайн-формате областную выставку – конкурс художественного творчества «Мир без границ» для детей с ограниченными возможностями здоровья.


Всего в рамках декады в Томской области состоится более 200 мероприятий для людей с ограничениями по здоровью – онлайн-концертов, мастер-классов, круглых столов, горячих линий», — говорится в сообщении.


Отметим, по официальным данным, в Томской области живут 69730 людей с инвалидностью,  32555 женщин, 30604 мужчин и 6571 – детей.

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