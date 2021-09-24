Действовал исключительно как журналист: заявление Игоря Кузнецова

Томский оппозиционер и журналист издания RusNews Игорь Кузнецов находится в СИЗО по обвинению в склонении к массовым беспорядкам. Он был арестован Кировским судом г. Томска 16.09.2021 г., на срок до 14.11.2021 г., после обыска в его квартире. В ходе обыска были изъяты три смартфона (один из них редакционный) и неработающий ноутбук.

В этот же день Кузнецову предъявлено обвинение следователем по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ч.1.1 ст. 212 УК РФ (склонение и иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков, сопровождаемых насилием).

Согласно предъявленному обвинению Игорь Кузнецов и группа лиц, объединившихся с ним в организованную группу, создали сообщество пользователей под названием «Что-Делать!». Ими был создан закрытый конференц-чат в мессенджере Telegram, где систематически обсуждались стратегия деятельности по оказанию психологического воздействия и обработки аудитории, в целях вызвать у неопределенного круга лиц желание, решимость и побуждение участвовать в совершении массовых беспорядков и вовлекать в процесс новых участников. При этом, после достижения численности аудитории до более чем 9 000 человек, в вышеуказанном мессенджере были созданы подразделения организованной группы в городах России.

Участникам организованной группы вменяется призывы, обращенные к неопределенному кругу лиц, к совершению массовых беспорядков и участию к ним на территории Москвы и других субъектов РФ,

Сам Игорь Кузнецов заявляет следующее:

«Я, участвуя и администрируя канал «Что-Делать!» действовал исключительно как журналист в рамках редакционного задания издания RusNews, целью которого было получение эксклюзивной информации по освещению протестных событий. Никакой организационной деятельности я не осуществлял, призывов не публиковал.

Всех, кто арестован вместе со мной по данному делу по всей стране, считаю исключительно порядочными людьми, которые не приемлют насилие в любой форме. Они отличаются толерантным отношением к чужому мнению. Я отрицаю мысль о существованию провокатора в данном закрытом сообществе. Когда я узнал об обвинении, оно повергло меня в шоковое состояние, в котором я пребываю до сих пор. Я призываю общественность признать во всех арестованных узников совести».

В настоящее время И.В. Кузнецов находится в СИЗО-1 г. Томска, его защиту осуществляют адвокаты Юлия Копейкина и Вячеслав Худолеев.

Игорю Кузнецову вменяют Ч 1.1. ст 212 УК РФ

«Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет».