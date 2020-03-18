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18 марта,
2020
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Дефицит не прогнозируется: власти о массовой закупке продуктов в магазинах

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Жители Томской области начали массово закупать продукты в крупных торговых сетях. Власти говорят, что проводят ежедневный мониторинг запасов продуктов и цен на них, и подчеркивают, что дефицита в ближайшее время не будет.

Дефицит не прогнозируется: власти о массовой закупке продуктов в магазинах

«Сейчас мы фиксируем повышенный спрос во всех магазинах на бакалею, продукты длительного хранения, крупу, муку, сахар и туалетную бумагу. Риска, что сложится дефицит, нет, — рассказала начальник департамента потребительского рынка Наталия Забавнова. — Торговые сети — это большие корпорации, у каждой есть огромные склады в Новосибирске и Кемерове. И если сегодня какого-то товара нет на полке, завтра-послезавтра он там точно появится».

Дефицит не прогнозируется: власти о массовой закупке продуктов в магазинах
Дефицит не прогнозируется: власти о массовой закупке продуктов в магазинах

По данным обладминистрации, сейчас сети увеличивают отгрузки из распределительных центров, а также привлекают дополнительных продавцов для расстановки товаров в торговых залах.


«Кроме того, в Томске есть не только свои сети, но и собственные крупные пищевые производства, которые при необходимости готовы увеличить выпуск продукции, — заявила Наталия Забавнова. — Ситуация стабильная, жителям нет необходимости закупать впрок и не нужно поддаваться на маркетинговые уловки. Продукты имеют срок годности, определенный температурный режим хранения. Складские помещения торговых сетей сегодня заполнены разнообразной продукцией, и там она хранится в соответствии со всеми санитарными правилами».


Добавим, что накануне президент страны Владимир Путин назвал надежной ситуацию с поставками в магазины и призвал россиян не закупать продукты впрок. 

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