Дефицит не прогнозируется: власти о массовой закупке продуктов в магазинах

Жители Томской области начали массово закупать продукты в крупных торговых сетях. Власти говорят, что проводят ежедневный мониторинг запасов продуктов и цен на них, и подчеркивают, что дефицита в ближайшее время не будет.

«Сейчас мы фиксируем повышенный спрос во всех магазинах на бакалею, продукты длительного хранения, крупу, муку, сахар и туалетную бумагу. Риска, что сложится дефицит, нет, — рассказала начальник департамента потребительского рынка Наталия Забавнова. — Торговые сети — это большие корпорации, у каждой есть огромные склады в Новосибирске и Кемерове. И если сегодня какого-то товара нет на полке, завтра-послезавтра он там точно появится».

По данным обладминистрации, сейчас сети увеличивают отгрузки из распределительных центров, а также привлекают дополнительных продавцов для расстановки товаров в торговых залах.





«Кроме того, в Томске есть не только свои сети, но и собственные крупные пищевые производства, которые при необходимости готовы увеличить выпуск продукции, — заявила Наталия Забавнова. — Ситуация стабильная, жителям нет необходимости закупать впрок и не нужно поддаваться на маркетинговые уловки. Продукты имеют срок годности, определенный температурный режим хранения. Складские помещения торговых сетей сегодня заполнены разнообразной продукцией, и там она хранится в соответствии со всеми санитарными правилами».





Добавим, что накануне президент страны Владимир Путин назвал надежной ситуацию с поставками в магазины и призвал россиян не закупать продукты впрок.