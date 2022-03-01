Дефицит медицинских кадров в Томской области составляет больше 700 человек

Больше 250 врачей и порядка 500 специалистов среднего медперсонала не хватает в медицинских учреждениях Томской области, сообщила замгубернатора по соцполитике Алена Левко.

«Весь мир испытывает сложности в медицинских кадрах. У нас реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В 2021 году мы смогли трудоустроить 111 специалистов — 73 врача и 38 фельдшеров. Из них 29 новых молодых специалистов, которые прибыли сразу после окончания университета. Также есть коллеги, которые переехали из других регионов — это Алтайский край, Республика Тыва, Краснодарский край, Архангельская область», — рассказала Левко.

Она уточнила, что также закрывать вакансии власти рассчитывают за счет целевиков Сибирского государственного медуниверситета.

«Безусловно, мы продолжаем целевое обучение. Сейчас там обучается 791 студент. Это те студенты, которые уже знают, где будут работать, видели своих работодателей, понимают, куда поедут», – добавила замгубернатора.