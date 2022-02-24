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Дефицит кадров в полиции Томской области составляет 8%

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Дефицит кадров в УМВД России по Томской области составляет 8 %, сообщил на собрании облдумы глава регионального ведомства Демьян Лаптев. По его словам, главная причина нехватки сотрудников в несоразмерности заработной платы при большом объеме работы.

«Зарплата сотрудника ОВД с учетом этой нагрузки, по моему мнению, конечно, должна быть выше. Средняя зарплата сопоставима со средней зарплатой в Томской области, поэтому зачастую, когда у нас сотрудники участковые, патрульно-постовой службы, и так далее видят нагрузку, конечно, они выбирают гражданскую работу, чем службу. Есть большое количество граждан с желанием служить. Люди идут к нам, но некомплект есть и он растет», — рассказал Демьян Лаптев.

По его словам, основная нагрузка ложится на участковых. При этом, во многих населенных пунктах помещения для работы участковых не соответствуют всем требованиям.

«Несмотря на неоднократные обращения к органам местной власти, помещения для участковых пунктах полиции не выделены в шести районах области — Шегарском, Зырянском, Тегульдетском, Чаинском, Парабельском, Александровском районах, а также в новых застраиваемых микрорайонах областного центра — Радужный, Радонежский, Северный Парк — а также в районе Соснового Бора и Центрального рынка», — отметил начальник УМВД.

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