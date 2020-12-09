Дефицит бюджета Томской области вырос до 5,7 млрд рублей
Согласительная комиссия закончила работу над бюджетом Томской области на 2021 год.
«Нам пришлось в текущем году изменить часть запланированных расходов, в первую очередь, инвестиционного характера. Пришлось их отложить до лучших времен, а деньги направить на борьбу с коронавирусной инфекцией. В области на эти цели уже направлено более 5,7 миллиарда рублей», — сообщил замгубернатора Александр Феденев во время публичных слушаний.
Из этих денег четыре миллиарда — это средства федерального бюджета, 1,7 миллиарда рублей — областного. Кроме того область получила дополнительные четыре миллиарда рублей из федерального бюджета.
«Деньги пошли на компенсацию тех доходов, которые у нас выпали в следствие локдауна и прочих вещей, связанных с экономикой. Таким образом «цена» коронавируса в Томской области — около десяти миллиардов рублей», — отметил замгубернатора.
Александр Феденев рассказал, что по итогам работы согласительной комиссии доходная часть областного бюджета увеличилась на 17,5 млрд рублей и сейчас составляет 82,5 млрд рублей. Расходная часть бюджета выросла на 21,7 млрд рублей, до 88,2 млрд рублей. Дефицит составляет 5,7 млрд рублей.
При этом, увеличение доходной части бюджета произошло только за счет средств Федерации, внутренние резервы в Томской области найти не удалось.
К первому чтению проект бюджета был представлен с доходами в сумме 65 млрд. рублей, расходы – 66,5 млрд. рублей и 1,5 млрд. рублей – дефицит. Почти треть расходов областного бюджета планируется потратить на образование – 19,6 млрд. рублей. Продолжится строительство восьми детских садов, новых школ (в Северном парке, проектирование школы на ул. Д.Бедного). Предусмотрено финансирование программы «Земский учитель». Более полумиллиарда за счет собственных средств будет направлено на школьное питание.
Расходы на здравоохранение составят 11,8 млрд., а с учетом средств территориального фонда ОМС – 26,3 млрд. рублей. При этом областные власти предусмотрели почти миллиард на обеспечение льготными лекарствами. На социальную политику выделено 9,5 млрд. рублей, львиная доля этих средств предназначена на меры соцподдержки.
По итогам работы согласительной комиссии расходы на социальную сферу выросли на 2,1 млрд рублей. 800 млн рублей пойдет на выкуп новой школы в Северном парке, еще 600 млн рублей пойдет на строительство восьми детских садов в Томске. 40 млн рублей потратят на замену лифтов в больницах Томска.
«Работа в направлении газификации ведутся. Даже несколько ускоряются. В 2021 году предусмотрено 600 млн рублей. Новые объекты — это микрорайон Степановка, вопрос был практически решен в ходе работы согласительной комиссии», — отметил Феденев.
600 млн рублей выделят на приобретение земли для строительство многофункционального студенческого городка. 90 рублей дополнительно направят на инновационную деятельность региона.
Дополнительных 800 млн рублей будет направлено на обслуживание государственного долга. В целом, на обслуживание долга потратят 3,2 млрд рублей. По оценкам, государственный долг Томской области составит 38,8 млрд рублей. Это 67% доходов бюджета Томской области. Изначально планировалось, что госдолг будет на уровне 60% доходов.
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