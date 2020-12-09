Дефицит бюджета Томской области вырос до 5,7 млрд рублей

Согласительная комиссия закончила работу над бюджетом Томской области на 2021 год.

«Нам пришлось в текущем году изменить часть запланированных расходов, в первую очередь, инвестиционного характера. Пришлось их отложить до лучших времен, а деньги направить на борьбу с коронавирусной инфекцией. В области на эти цели уже направлено более 5,7 миллиарда рублей», — сообщил замгубернатора Александр Феденев во время публичных слушаний.





Из этих денег четыре миллиарда — это средства федерального бюджета, 1,7 миллиарда рублей — областного. Кроме того область получила дополнительные четыре миллиарда рублей из федерального бюджета.





«Деньги пошли на компенсацию тех доходов, которые у нас выпали в следствие локдауна и прочих вещей, связанных с экономикой. Таким образом «цена» коронавируса в Томской области — около десяти миллиардов рублей», — отметил замгубернатора.





Александр Феденев рассказал, что по итогам работы согласительной комиссии доходная часть областного бюджета увеличилась на 17,5 млрд рублей и сейчас составляет 82,5 млрд рублей. Расходная часть бюджета выросла на 21,7 млрд рублей, до 88,2 млрд рублей. Дефицит составляет 5,7 млрд рублей.







При этом, увеличение доходной части бюджета произошло только за счет средств Федерации, внутренние резервы в Томской области найти не удалось.