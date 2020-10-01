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01 октября,
2020
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Дефицит 1,5 млрд: проект бюджета Томской области на 2021 год поступил в думу

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Проект бюджета Томской области на 2021 год внесен в Законодательную думу. Предполагается, что доходы в 2021 году составят 65,02 миллиарда рублей, расходы – 66,52 миллиарда, дефицит – 1,5 миллиарда рублей.

Дефицит 1,5 млрд: проект бюджета Томской области на 2021 год поступил в думу

«Проект бюджета сохраняет социальную направленность: расходы на социально-культурную сферу составляют более 60% от общего объема расходов. В качестве приоритетных определены расходы на реализацию национальных проектов и на обеспечение социальных обязательств перед населением», — рассказал председатель бюджетно-финансового комитета, вице-спикер областного парламента Александр Куприянец.


В первом чтении проект бюджета депутаты рассмотрят на 52 собрании областной думы в конце октября. Вместе с проектом закона о бюджете обсуждаются прогноз социально-экономического развития Томской области, основные направления бюджетной и налоговой политики, прогнозируемый объем доходов, расходов, дефицит (профицит).


Затем проект закона будет направлен в согласительную комиссию для подготовки его к рассмотрению во втором чтении с учетом предложений и поправок. Также проект бюджета обсудят на публичных слушаниях.


Для сравнения: проект бюджета Томской области на 2020 год вносился с доходами 60,92 миллиарда рублей, расходами 62,39 миллиарда, дефицитом в 1,47 миллиарда рублей. После согласительных процедур бюджет был принят с доходами 78,01 миллиарда рублей, расходами – 81,01 миллиарда рублей, дефицитом – 3 миллиарда (5,2%).


На апрель 2020 года, доходы областного бюджета составляли 79,59 миллиарда рублей, расходы – 82,92 миллиарда, дефицит — 3,3 миллиарда. Из-за пандемии губернатор региона Сергей Жвачкин лично корректирует бюджет, поэтому его параметры в настоящее время неизвестны. 

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