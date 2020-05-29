Деев: Жалуются врачи, которые и не могут претендовать на президентские выплаты

Новости

Власти Томской области обратились к федерации с просьбой изменить в постановлении формулировки, из-за которых сужен круг медработников, имеющих право претендовать на доплату за работу с коронавирусными больными. При этом замгубернатора по социальной политике Иван Деев отметил, что часть врачей, оставивших жалобы, в принципе не имеет права претендовать на эти выплаты.

«К сожалению, эта история высветила неприятные стороны. Так, обращаются коллеги, которые и не могут претендовать на эти выплаты, так как не работают с коронавирусом», — сказал вице-губернатор в ходе заседания областной Думы, добавив, что «большая часть жалоб была обоснована».

Напомним, по поручению президента врачам за работу с COVID-больными предусмотрена доплата в размере 80 тысяч рублей в месяц. Доплата для среднего медперсонала составляет 50 тысяч рублей, для младшего — 25 тысяч рублей. Также для врачей скорой помощи предусмотрели выплаты в размере 50 тысяч рублей, а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — по 25 тысяч рублей.



По данным региональных властей, подобную выплату в Томской области в апреле получили 350 человек. После этого медработники стали жаловаться, что выплаты получили только те, кто работает непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией, а риски и повышенная нагрузка при этом не учитывались. Жалобы, в том числе, поступили из Северска, Томской и Светленских районных больниц. Прокуратура начала проверку.

Иван Деев в ходе собрания облдумы пояснил, что часть сотрудников, которые не попадали под президентский указ, получили премии из ОМС. Он подчеркнул, что вопрос о получении выплат решается индивидуально.