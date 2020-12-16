Деев: Мэрия Томска не хочет закрывать точки, где торгуют нелегальным алкоголем

Председатель комитета по лицензированию Томской области Александр Деев раскритиковал работу мэрии Томска по борьбе с паленым алкоголем. По его словам, за два года в Томске закрыли всего пять точек, где продавалась нелегальная алкогольная продукция. Для сравнения: в Красноярске были закрыты 640 подобных магазинов.

«Администрация Томска, к сожалению, ничего не делает в вопросах пресечения точек продаж. Хотя мы дважды выступали на городской комиссии по профилактике правонарушений. Нас внимательно выслушали, но ничего не предпринимается», — рассказал Александр Деев на комиссии по регламенту и правовым вопросам гордумы.





Он уточнил, что раньше с нелегальными точками было сложно бороться. Но два года назад полномочия по контролю за алкоголем передали в областной комитет по лицензированию. Теперь сотрудники комитета могут отслеживать путь товара, проводить проверки.





В основном же, контрафактный алкоголь продается, в так называемых, временных магазинах. В Томске их на сегодняшний день 493.





«За два года мы накопили огромную информацию о том, где, что и как пропадают. Вот, например препарат «Вита-септ». На упаковке написано, что он используется в ветеринарии, мелким шрифтом отмечено, что при попадании в глаза животных и на кожу, нужно незамедлительно промыть все проточной водой. Томск был завален этими пузырьками. Мы нашли три магазина, где в фасовках эти пузырьки разбавлялись и разливались по пластиковым бутылкам», — привел пример Деев.





Сотрудники комитета написали в мэрию представление, чтобы администрация расторгла договоры.





«На 27 точек разослали информацию. Пришел ответ, что, мол, это нецелесообразно, так как речь идет о поддержке предпринимательства, и вообще сейчас вирус. Извините. Так и продажу наркотиков легализовать можно. Поэтому позиция нам абсолютно непонятна, и в целом, работа мэрии у меня вызывает недоумение», — подчеркнул Деев.





Он добавил, что на 100 тысяч жителей Томска приходится 20 алкогольных смертей. Средней показатель по Сибири — 10,5 случаев на 100 тысяч населения. «К сожалению, Томская область второй год подряд является лидером в этом страшном вопросе», — отметил Деев.