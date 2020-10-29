Деев: к ИВЛ подключены 49 жителей Томской области, заболевших коронавирусом

113 жителей Томской области, заболевших коронавирусом, находятся в реанимации. 49 из них подключены к аппаратам ИВЛ. В целом кислородную поддержку получают больше 700 человек. Госпитализированы 1144 человек. Такие цифры озвучил замгубернатора Иван Деев на заседании областной Думы. Всего в регионе развернуто 1856 коек для коронавирусных больных, 917 из них оснащены доступом к кислороду, 200 коек обеспечены аппаратами ИВЛ.





В настоящий момент на больничном находятся 217 сотрудников скорой помощи или поликлиник. 537 медицинских работников переболели коронавирусом за весь период.





«Вопросы, которые звучат сейчас, упираются не в стены, не в автомобили, не в наличие какого-либо оборудование, а в кадры. Потому что количество людей, которые могут работать в стационарах, обслуживать работу регистратур, оно в дефиците. Сейчас сформирован резерв 187 сотрудников – ординаторов СибГМУ. Идет точечная работа по их трудоустройству в респираторные госпитали, станции скорой помощи, поликлиники. Вводится понятие «стажер-медицинская сестра», стажер-младший медицинский персонал», «стажер-врач», — сказал Иван Деев.





Он отметил, что сейчас нет каких-то очагов заболевания. Основными источниками заболевания служат бытовые контакты, семейные и контакты на рабочем месте.





«Если в маршрутном автобусе все едут в масках, а один человек находится с открытым носом, то риск заражения всех 30 %. Инфекция развивается именно в носу, там достаточная влажность и комфортная температура», — сказал Иван Деев и призвал носить маску везде, даже на рабочем месте.





«Инкубационный период – порядка 6-7 дней от момента контакта до появления симптомов. Если в прошлую волну заболевшими были сотрудники рынка, транспортных компаний, то сейчас это офисы, медицинские работники, сотрудники организаций, вузов, школ. Каждый раз это нарушение масочного режима», — говорит Деев.





«Если нет симптомов, то не нужно бесконечно сдавать тесты. Это риск. А во-вторых, получив результат, ответить на вопрос невозможно. Для этого нужна клиническая картина. Без нее тест говорит о том, что вы должны дома остаться на 14 дней», — сказал Иван Деев. По его словам, в день проводится порядка 600 тестов. В ближайшее время власти обяжут всех, кто сдает тесты, оставаться дома в течение двух недель и не выходить на работу или в магазин, если получил отрицательный результат.





Рассказал Иван Деев и об основных проблемах и способах их решения.





«Первая проблема — это коммуникации. Это то, о чем все говорят: невозможно дозвониться, получить больничный, узнать результат. Мы видим, что достаточно большое количество повторных звонков, которые забивают трафик. Мы расширяем по поликлиникам количество линий. Я думаю, что в ближайшее время закончим. Плюс в регистратурах будут работать студенты томского медицинского колледжа», — сказал замгубернатора.





По его словам, сейчас дополнительно расширили линию 516-616, где для работы привлекли еще 12 операторов. Также разрабатывается софт, который будет автоматически сообщать людям об отрицательном результате теста.





«По больничным вопрос сложнее, изучаем опыт Москвы. Какую-то часть больничных, где типовые решения, переведем в отдельный колл-центр. Сейчас делаем несколько пилотов. Три поликлиники разных, разные подходы», — отметил Деев.





Также он призвал не делать компьютерную томографию «на всякий случай». Пациенты при этом получают дополнительную лучевую нагрузку, повышается риск заразиться. Основанием для проведения КТ является высокая температура в течение нескольких дней и одышка.





За весь период в Томской области установлено 11 765 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7942.