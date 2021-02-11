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11 февраля,
2021
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Деев: 3,7 млрд рублей в 2020 году потратила Томская область на расходы по коронавирусу

ТВ2
ТВ2
1 час назад

3, 7 млрд рублей потратила Томская область за борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил в прямом эфире Instagram замгубернатора по социальной политике Иван Деев. 


По его словам, из этой сумму 2, 4 млрд поступили из федерального бюджета, остальное — средства региона.


«Со стороны области был беспрецедентный шаг по поддержке здравоохранения. Некоторые цифры назову. Например, на зарплаты уборщикам служебных помещений потратили 116, 9 млн рублей, 341 млн потрачен на приобретение средств индивидуальной защиты — это все костюмы, респираторы, высокие бахилы, тапочки и так далее. 10 млн рублей —  это закупка услуг по организации медпромощи, это было сложный период, октябрь-ноябрь, когда ситуация была самой нестабильной, а количество выявленных случаев максимальным. 20, 2 млн рублей — это работа обсерваторов, 42, 5 млн — питание и проживание работников. Я думаю, что не раз уже слышали про три гостиничных комплекса, где проживают медицинские работники,  это все областной бюджет по решению Сергея Анатольевича. Также медорганизациям в связи с особенностями, которые сложились в пиковой период по наличию медикаментов, когда были сбои в поставках, в стационарном сегменте не было сбоев, на это потратили 195 млн рублей», — сообщил замгубернатора.


По его словам, дополнительно 137 млн направили на приобретение медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ.


Отметим, ранее на публичных слушаниях по бюджету области замгубернатора и начальник департамента финансов Александр Феденев сообщил, что на борьбу с коронавирусом потратили 5, 7 млрд рублей (4 млрд - деньги областного бюджета). По словам губернатор Сергея Жвачкина, на здравоохранение в связи с пандемией потратили около 10 млрд рублей. 



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