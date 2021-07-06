Дедушка утонул, пытаясь спасти тонущую внучку. Ребенку помог очевидец

Семья отправилась отдохнуть на реку Томь в районе села Тахтамышево. Во время купания восьмилетняя девочка стала тонуть. Ее дедушка вытолкнул ребенка из быстрого течения, однако сам спастись не смог. На помощь тонувшей пришел Олим Акпаров, который отдыхал ниже по течению. «Люди в стороне стали кричать: «Помогите, помогите!». Я сначала подумал — играются. А потом смотрю, что-то по реке плывет в нашу сторону. Следом бежит мужчина, он проплыл немного, метров 20-30, вернулся назад. Я тогда подумал, что точно играют. Но крики о помощи продолжались, тогда я понял, что плывет в воде человек. Вернее, его несет течением», — цитирует пресс-служба регионального МЧС слова Олима.

Олим рассказывает, что сам не очень хорошо плавает, поэтому привязал к себе пластиковые бутылки с воздухом и поплыл к ребенку. «Когда подплыл и перевернул лицом к себе, увидел, что это была девочка. Губы и лицо у нее были синие, она не дышала. Испугался — было страшно видеть ее в таком состоянии. Придерживая ей голову, потащил к берегу. В это время жена уже звонила в скорую. На берегу я перевернул девочку на бок, пытался оказать первую помощь. Кричал ей: «Дыши, доча, дыши!». Она же совсем ребенок, одного возраста практически с моим племянником», — говорит Олим Акпаров. Вскоре из ребенка стала выходить вода, появилось слабое дыхание. К моменту приезда скорой девочка уже была в сознании. В настоящий момент она находится в областной детской больнице. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.