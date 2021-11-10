«Даже меньше шести копеек с рубля»: экс-заммэра Ирина Ярцева о бюджете Томска и Иване Кляйне

Экс-начальница департамента финансовых Ирина Ярцева выступила в суде по делу Ивана Кляйна. Она рассказала о состоянии бюджета Томска и проблемах при его формировании.

По словам Ирины Ярцевой, проблема с доходной частью бюджета Томска существует на протяжении двух последних десятилетий. При этом собственные доходы Томска, составляют в бюджете города меньше 50%, остальная половина — трансферты, субсидии и дотации.

«Томск обладает уникальным потенциалом в части малого и среднего предпринимательства, которое очень мимикричны к смене налогового законодательства и кризисных явлений. Несмотря на кризисы с 2008-го года, мы всегда наблюдали рост по налоговым источникам мы всегда наблюдали рост. Потому что долю основных налогоплательщиков – 45% — занимает малый и средний бизнес. С 2019 года, когда началась пандемия, снизились налоговые и неналоговые поступления», — пояснила Ирина Ярцева.

Отвечая на вопрос Ивана Кляйна, она отметила, что сейчас в бюджете города с собранного рубля налогов остается меньше 10 копеек.

«7 копеек остается. И то в конце моей работы стало уже практически 6. Мы перестали считать точно в связи с тем, что крупные налогоплательщики были выведены в Межрайонные налоговые инспекции других городов, и у нас нет информации по ним. Соответственно, и поступлений меньше», — сказала экс-начальница департамента финансовых.

При этом, в 2017–2018 годах бюджет впервые за много лет был бездефицитным.

«В течение двух лет у нас был профицит бюджета. За который нас не хвалили, а всегда ругали. Говорили – вот видите, область «вся в долгах как в шелках», а город смог, оказывается, два года подряд в течение года изыскивать источники и уменьшать долг муниципальный», — отметила Ирина Ярцева.

В свою очередь, Иван Кляйн вспомнил, как проходила защита бюджета: «Мы с вами вместе каждый год ходили на бюджетную комиссию для защиты бюджета Томска перед областью. Правда, до сих пор не понимаю, для чего мы ходили. Но мы ходили защищать бюджет. Помните ли вы, какие суммы ежегодно мы запрашивали, чтобы свести наши полномочия с расходными обязательствами? И какие суммы мы просили, и какие нам выделялись?»

Ирина Ярцева отметила, что для минимального развития бюджету Томску было необходимо 3-4 млрд рублей.

«Но это было четвертая часть областного бюджета, поэтому мы свои «хотелки» позволяли уменьшить до миллиарда рублей. Но получаем мы 200 – 300 миллионов рублей. Но иногда у нас с вами были защиты с нулевым результатам по итогам нашего бюджета», — подчеркнула Ирина Ярцева.

По ее мнению, при таких параметрах бюджета решить проблему Мокрушинского переезда было невозможно. Ранее сообщалось, что Иван Кляйн отказал в изменении территориальной зоны предпринимателю Ринату Аминову. Сторона обвинения считает, что причиной для отказа послужила площадка «Томского пива», ведь при строительстве жилого микрорайона стало бы невозможным развитие предприятия. В свою очередь, Иван Кляйн настаивает, что причиной для отказа, стал нерешенный вопрос транспортной доступности микрорайона.

Отвечая на вопросы, Ирина Ярцева отметила, что о том, что Иван Кляйн как-то руководил «Томским пивом», ей ничего не известно.

«По-моему, он мне сам говорил, когда стал мэром: «Всё, завод работает лучше, чем со мной. Галина Ивановна справляется лучше, чем я», — уточнила она.