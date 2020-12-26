«Дайте показания на ФСБ»: Владимир Милов обратился к сотрудникам томского отеля Xander

Владимир Милов обратился в своем выпуске на канале Youtube к сотрудникам томского отеля Xander, где в августе останавливался Алексей Навальный. В ролике он предлагает сотрудникам признаться и дать показания на ФСБ в обмен на политическое убежище.

«Я хотел обратиться к сотрудникам томского отеля Xander, где останавливался Алексей Навальный и 100% был там отравлен, — говорит Милов в обращении. — Дорогие мои, я уверен, что вы посмотрите это видео. В том числе те из вас, кто совершенно точно знает, когда и где они давали доступ фээсбэшникам в номер Алексея Навального, пока его там не было. В этот момент фээсбэшники зашли в номер и нанесли ему яд на одежду. Дорогие сотрудники, вы можете дать показания об этом».

Милов утверждает, что у сотрудников отеля есть возможность снять с себя вину. Владимир готов помочь предоставить политическое убежище тем, кто признается.





«Я лично, Владимир Милов, если вы следите, то знаете, что я достаточно известен в мире, я готов буду подписать ходатайство о предоставлении вам убежища где угодно. Снимите грех с души. Не будьте соучастниками преступления. Мы можем вас защитить и помочь».





Если вы знаете, что произошло в отеле Xander, можете написать Владимиру Милову в инстаграм.





Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Позднее Навального переправили на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.





В правительстве ФРГ рассказали, что три лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок», которым, предположительно, отравили политика. Помимо этого, в заявлении правительства сказано, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у Алексея Навального. Позже ФБК сообщил, что отравляющее вещество нашли на бутылке из номера отеля, где останавливался Навальный.





14 декабря The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили расследование, посвященное случившемуся с Алексеем Навальным. Журналисты пришли к выводу, что покушение на Алексея Навального совершила в Томске группа из восьми оперативников ФСБ. Сам Алексей Навальный на сайте ФБК назвал имена и псевдонимы людей, которых подозревает в покушении на свою жизнь. Алексей Навальный выпустил ролик под названием «Я позвонил своему убийце. Он во всем признался». На видео оппозиционер утверждает, что поговорил по телефону с Константином Кудрявцевым – одним из сотрудников ФСБ, участвовавших в его отравлении.



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