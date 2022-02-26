Депутат Думы Томска Давид Аветян: Всегда виноват агрессор

Депутат Думы города Томска Давид Аветян один из немногих местных политиков, кто определенно высказался против войны. Мы пригласили его в инста-эфир ТВ2 , чтобы поговорить об этом.

— Давид, ты один из немногих депутатов, высказавшихся против войны с Украиной. Объясни всем, почему ты против войны?

— Я считаю, что война - это убийство. Для меня это неприемлемо. Эту футболку я надел еще в воскресенье, до начала военной операции. До последнего я, как и многие другие россияне надеялся, что война не начнется. Поэтому новость о начале войны утром 24 февраля стала для меня шокирующей. Я думаю, что любые проблемы нужно решать дипломатическим путем, а не войной. Я не понимаю, зачем это сейчас происходит. Слишком много информации, много источников и трудно понять, чему верить. Но я в принципе против военных действий и вооруженных конфликтов. Я считаю, что об этом нужно говорить открыто. И когда твоя страна нападает на соседей, то это страшно. Я считаю, что чем больше людей будет высказываться против войны, тем больше людей почувствует уверенность, что мы можем что-то изменить и остановить войну.

— В комментариях нам пишут, где вы были 8 лет назад, когда в Донбассе убивали наших людей. «Ты опоздал на 8 лет от Майдана до горящего одесского Дома профсоюзов и до горящих снарядов в Донецке и Луганске». У тебя есть, что ответить этим людям?

— 8 лет назад я тоже был против войны. Я был против присоединения Крыма и того, что там происходило. Но тогда я не был настолько смел и настолько публичен, чтобы где-то заявлять об этом. Я не буду отрицать того, что 8 лет назад я не выступал против аннексии Крыма публично.

— Еще нам пишут: Вы не видели, что Украина не села за стол переговоров? Пусть добьют Донбасс?

— Я не видел того, что Украина не села за стол переговоров. Переговоры шли постоянно на протяжении 8 лет. С Украиной были дипломатические отношения и соответственно возможности договориться. Не непонятно, почему был выбран агрессивный путь решения проблем. Я обновлял в памяти содержание «Минских соглашений», почему они до конца не были реализованы. В какой-то момент обе страны перестали друг другу верить, но предсказать из всего этого агрессивный исход было невозможно.

— Есть хорошая пословица о том, что худой мир лучше доброй ссоры. Вы как-то обсуждали эту тему войны с Украиной с другими депутатами, что они говорят?

— Я пытался обсуждать, но пока мне ответили, что тоже против войны Артем Канарев, Андрей Фатеев и Василий Еремин. (Позже стало известно, что и Евгений Каверзин выступил с заявлением против войны – прим.ред.)

— Как вы думаете, почему на открытый протест против войны решились немногие ваши коллеги? Боятся, им все равно, или они искренне убеждены в том, что российские власти, начав войну против соседнего государства, поступают правильно?

— Я думаю, что у тех местных политиков, кто высказываются против войны с Украиной, кто за и кто просто молчит примерно одно ощущение – страх. На страх все по-разному реагируют. Кто-то замирает, кто-то пытается убегать, кто-то драться лезет. Первоначально я сам замер от шока. Но потом хватило сил поговорить с другими людьми и сформулировать свою позицию.

— Кто виноват в этой войне?

Если честно, то мне страшно отвечать на этот вопрос. Всегда виноват агрессор. Россия объявила войну. И если дело дойдет до международного суда, то Россию объявят виновной. Операцию никто не объявлял захватнической, но, то, что мы видим сейчас – это захват братской страны. Виноват всегда агрессор и тут других мнений не может быть.

— Какая-то часть твоих избирателей поддерживает действия российской власти, что бы ты хотел им сказать как депутат?

— Я бы посоветовал разобраться со своими чувствами и эмоциями на самом деле. И помнить, что война не бывает без крови. Если идут военные действия, значит будет проливаться кровь. А большинство людей, которых я знаю, против этого. Люди помнят чеченские войны, помнят Великую Отечественную войну.

Я не могу объяснить, почему люди поддерживают войну. Может быть это действие пропаганды. Я советую всем пытаться разобраться в том, что вам говорят и понять, что война не бывает бескровной. В Украине могут быть ваши родственники, ваши друзья.

— А то, что нам говорят, что спасаем Россию от националистов и бандеровцев? Как ты к этому относишься?

— Я знаю только один источник информации о нацистах и бандеровцах в Украине – это российские телеканалы. Это однобокая информация. Возможности сделать какой-то свой критический анализ нет. Учитывая то, что информация центральных каналов часто не подтверждается, то я бы им не доверял. Я не верю, что власть в Украине захватили нацисты.

— Тебя лично что-то связывает с Украиной?

— Нет. Есть знакомые по учебе, есть друзья у родственников.

— Как ты относишься к тому, что люди называют предателями тех, кто не поддерживает войну в Украине? Тут пишут тебе: Уезжай из России. Тебе это неприятно, страшно?

— Да, страшно. И неприятно. Но я могу им на это ответить, что если вы считаете, что надо воевать, то почему не едете туда сами?

— Как вы считаете, что должны делать те, кто против войны?

— Высказывать публично свою позицию, разговаривать с родственниками, включаться в политическую жизнь общества. Любыми способами поддерживать тех, кто высказывается против войны. Это реально помогает чувствовать себя лучше, когда знаешь, что ты не один.