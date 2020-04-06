«Давайте немного потерпим»: губернатор Томской области обратился к жителям региона

Конечно, тяжело привыкнуть к этой новой другой жизни. В Сибирь пришла настоящая весна, и пусть ещё не везде растаял снег, но солнце светит почти как в мае, уже пошла Обь и вот-вот пойдёт Томь. Конечно, в такую погоду мамам с младенцами можно погулять с коляской во дворе собственного дома. Но не собираясь вместе с подругами, а исключительно с семьёй, — подчеркнул Жвачкин. — Сегодня многие стремятся выехать на дачи, на мичуринские участки. Давайте договоримся: это можно сделать, но только своей семьёй, только с теми, с кем вы находитесь на самоизоляции. Никаких массовых выездов и компаний быть не может, иначе будет грош цена нашей самоизоляции. Договорились? Я ещё раз обращаюсь ко всем. Давайте относиться бережно друг к другу. Мы должны объединиться, чтобы справиться с этим невидимым врагом. И у нас всё получится, если будем ответственными к себе и к тем, кто рядом. Давайте немного потерпим, ограничим себя в том, к чему привыкли. Давайте привыкнем к этим неудобствам. Давайте побудем дома, с семьёй, с близкими, чтобы сберечь себя и других. Я верю, вместе мы справимся!