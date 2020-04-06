«Давайте немного потерпим»: губернатор Томской области обратился к жителям региона
Губернатор области Сергей Жвачкин вновь обратился к жителям Томской области из-за ситуации, вызванной коронавирусом. В своем обращении глава региона призвал жителей не нарушать правила самоизоляции и отметил, что «не собирается закручивать гайки, но и принимать популистских решений тоже не будет».
Ошибка Италии, Испании, США и других стран в том, что там ситуацию на начальном этапе оценивали по количеству больных. Мы оцениваем ситуацию по количеству вновь прибывших — в первую очередь из стран и мест с высокой степенью заражённости, — сказал губернатор в обращении. — Потому что именно они, а не те, кто уже в больницах, потенциально являются главной опасностью. Подчеркну ещё раз: коварство нового вируса в отсутствии каких-либо проявлений на первом этапе. В этот момент, если люди не изолированы, и происходит заражение. Так вот, хочу вам впервые озвучить цифры. Только в марте в Томскую область из-за границы прибыли 8685 человек. 2256 жителей Томской области прибыли только за последние две недели. Они вернулись из 50-ти стран мира, большинство из которых поражены эпидемией!
Люди, прибывшие из-за границы, обязаны соблюдать 14-дневный карантин. Им запрещается покидать свое жилье, а условия их карантина проверяют сотрудники Роспотребнадзора и полиции. Однако сотрудники полиции вот уже в течение нескольких дней задерживают нарушителей карантина.
Если мы не хотим повторить судьбу итальянцев, испанцев, американцев, нам всем нужно привыкнуть к этой другой жизни. Хочу, чтобы вы знали: мы готовы к любому развитию ситуации и делаем всё, чтобы уберечь Томскую область от эпидемии. Для этого мы открыли за городом обсерватор и туда помещаем нарушителей санитарного режима и иногородних граждан, прибывающих из Москвы и других зараженных регионов, — отметил Сергей Жвачкин.
Он отметил, что жители региона, несмотря на введенный режим самоизоляции, могут выходить на улицу, но при этом должны соблюдать ряд простых правил.
Конечно, тяжело привыкнуть к этой новой другой жизни. В Сибирь пришла настоящая весна, и пусть ещё не везде растаял снег, но солнце светит почти как в мае, уже пошла Обь и вот-вот пойдёт Томь. Конечно, в такую погоду мамам с младенцами можно погулять с коляской во дворе собственного дома. Но не собираясь вместе с подругами, а исключительно с семьёй, — подчеркнул Жвачкин. — Сегодня многие стремятся выехать на дачи, на мичуринские участки. Давайте договоримся: это можно сделать, но только своей семьёй, только с теми, с кем вы находитесь на самоизоляции. Никаких массовых выездов и компаний быть не может, иначе будет грош цена нашей самоизоляции. Договорились? Я ещё раз обращаюсь ко всем. Давайте относиться бережно друг к другу. Мы должны объединиться, чтобы справиться с этим невидимым врагом. И у нас всё получится, если будем ответственными к себе и к тем, кто рядом. Давайте немного потерпим, ограничим себя в том, к чему привыкли. Давайте привыкнем к этим неудобствам. Давайте побудем дома, с семьёй, с близкими, чтобы сберечь себя и других. Я верю, вместе мы справимся!
В Томской области по-прежнему два человека, которые в настоящий момент болеют коронавирусной инфекцией. Всего в стране заболело 5 389 человек.
В регионе действует режим полной самоизоляции. До 15 апреля томичам рекомендуется сидеть дома. На улицу можно выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой.
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