«Давайте спросим УФСИН»: представители Думы Томска высказались по поводу строительства кампуса

Спикер Думы города Томска Чингис Акатаев отправил запрос в УФСИН о возможности передачи участка рядом со студгородком на Южной, где находится исправительная колония №4, городу под строительство кампуса или жилья. Об этом он сообщил в ответ на вопрос журналистов о выборе места для строительства нового студгородка в Томске.

Поэтому когда мы слышим, почему не идет строительство на территориях УФСИН, я спрашиваю, а что УФСИН готов к этому? Понимая, что нам обязательно скажут, что вы, власть, должны этим заняться, мы письмо в УФСИН направили. Не с точки зрения даже кампуса, а с точки зрения перспективного куска земли: готовы ли вы обсуждать, что вам надо? Дождемся ответа — посмотрим.

Я еще раз подчеркиваю, что я сторонник кампуса. Теперь вернемся к тем геолокациям, которые обсуждались в информационном пространстве. Начнем с земли УФСИН. Вы помните, что ровно год назад, в декабре 2020 года, впервые была озвучена возможность переноса УФСИН, СИЗО за пределы городской черты. Возможность переноса. Ни о какой нормативной базе речь не шла. Это было просто обсуждение.

Прокомментировал спикер гордумы и мнение экс-начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Сергея Трапезникова о том, что муниципальные земли на левом берегу имеют опасность подтопления. Напомним, что 8 декабря 2021 года, губернатор Томской области Сергей Жвачкин внезапно передумал выкупать земельный участок под кампус у ГК «Карьероуправление» Екатерины Собканюк на левом берегу и решил использовать свободные муниципальные земли.

Что касается второй территории, ТВЗ, которую томичи предлагали как альтернативу левому берегу, то Чингис Акатаев считает, что она будет неудобна с точки зрения транспортной логистики. Слишком далеко от вузов.

Что касается левобережья и муниципальной земли. Из этих 120 гектар земли, которые находятся на левом берегу напротив Тимирязева, подтопляемые только 5 га. Есть экспертное заключение. В данном случае я склонен доверять специалистам на основе официального заключения. Сейчас, как я понимаю, область будет выходить на администрацию, участок земли будет вынесен на рассмотрение, сказал Чингис Акатаев.

Высказались по поводу строительства кампуса и руководители фракций гордумы. Так, представитель партии «Яблоко» Василий Еремин считает, что новый кампус в принципе не нужен Томску. «Я думаю, что более бездарной стройки в Томске еще не придумывали. Закрадывается мысль, что не намеренно ли провалили конкурс по выкупу участка у «Карьероуправления», чтобы в конце концов отказаться от кампуса. Я вчера прошел по главному корпусу, там ведь нет жизни. Какой кампус, какой городок, куда мы денем общежития, лаборатории? Мне кажется, что Мишустина, окружение Путина каким-то образом ввели в заблуждение», - высказал свое мнение Василий Еремин.

Максим Резников, глава фракции «Единой России» с ним не согласился. Он считает, что кампус городу нужен. «Если от нас уедет молодежь, то не будет развития города. Мы просто превратимся в историческое поселение федерального значения».

Александр Цинь-дэ-Шань(«Новые люди»), согласен с представителями ЕР, что кампус Томску нужен. И рад, что благодаря активистам не были потрачены 600 млн рублей на выкуп земли под кампус.

Отметим, что проект томского кампуса был уже представлен и утвержден правительством РФ в привязке к конкретной земле у озера Боярское, которая принадлежит ГК «Карьероуправление». Строительство кампуса должно было начаться в 2023 году. Кроме «гостиницы на 10 тысяч мест» Сергей Жвачкин обещал томским студентам канатную дорогу, спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки.

О планах построить студенческий кампус на 20 тысяч мест стало известно в июне 2019 года. Новый студгородок планируется возвести в рамках президентского национального проекта «Образование». В июле 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин во время визита в Томск пообещал выделить на строительство кампуса 18 млрд. рублей из федерального бюджета. Остальные 12 млрд рублей регион должен найти сам.

При этом часть активных горожан критикует выбор земли для строительства кампуса на левом берегу Томи. Общественники отмечают низкую транспортную доступность территории, отсутствие инфраструктуры. Местные урбанисты даже провели эксперимент, выяснив, что путь от места, где должен разместиться кампус, до главного корпуса ТГУ займет 55 минут. То есть, заявленная ранее губернатором Сергеем Жвачкиным пешая доступность кампуса была опровергнута опытным путем.

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