«Давай поженимся»: каждый третий томич согласен, чтобы предложение ему делала женщина

Большинство мужчин не против, когда женщины делают первый шаг при знакомстве или сами предлагают начать отношения. Но, когда дело доходит до ЗАГСа, на предложение руки и сердца от своей избранницы согласен только один мужчина из трех. Это выяснил сервис «SuperJob», опросив жителей Томска.

Инициативу женщины при знакомстве с мужчиной положительно оценивают 52% опрошенных томичей, предложение о начале отношений — 53%. А вот услышать «Давай поженимся?» готовы только 33% мужчин. Томички же в два раза реже положительно оценивают все описанные ситуации, большинство из них относится к подобному спокойно-нейтрально.

Чем старше горожане, тем большее число положительных отзывов они оставили о женской инициативе в начале отношений и даже при вступлении в брак. А позитивных оценок женской инициативы при знакомстве примерно поровну среди респондентов разных возрастов.