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«Давай поженимся»: каждый третий томич согласен, чтобы предложение ему делала женщина

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Большинство мужчин не против, когда женщины делают первый шаг при знакомстве или сами предлагают начать отношения. Но, когда дело доходит до ЗАГСа, на предложение руки и сердца от своей избранницы согласен только один мужчина из трех. Это выяснил сервис «SuperJob», опросив жителей Томска.

Инициативу женщины при знакомстве с мужчиной положительно оценивают 52% опрошенных томичей, предложение о начале отношений — 53%. А вот услышать «Давай поженимся?» готовы только 33% мужчин. Томички же в два раза реже положительно оценивают все описанные ситуации, большинство из них относится к подобному спокойно-нейтрально.

Чем старше горожане, тем большее число положительных отзывов они оставили о женской инициативе в начале отношений и даже при вступлении в брак. А позитивных оценок женской инициативы при знакомстве примерно поровну среди респондентов разных возрастов.

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