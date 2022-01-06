Данные по заболеванию covid-19 в Томской области на 6 января

112 новых случаев заражения коронавирусом официально выявлено за последние сутки в Томской области. Выздоровели, согласно оперативным данным , 442 человека.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 62 637 человек, 51 639 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 679 человек.

В России число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки составило 15 316. Выздоровели — 22 949 человек. Скончались за сутки в России — 802 человека.