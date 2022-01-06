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Данные по заболеванию covid-19 в Томской области на 6 января

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112 новых случаев заражения коронавирусом официально выявлено за последние сутки в Томской области. Выздоровели, согласно оперативным данным, 442 человека. 

Автор:  с сайта стопкоронавирус.рф
Автор:  с сайта стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 62 637 человек, 51 639 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 679 человек.

В России число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки составило 15 316. Выздоровели — 22 949 человек. Скончались за сутки в России — 802 человека.

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