Данные по коронавирусу в Томской области на 4 января

В Томской области за сутки подтвердилось 149 случаев заражения инфекцией, выздоровели 211 человек. Смертельных случаев нет. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Томской области в понедельник составил 0,88, а показатель свободного коечного фонда – 46,5%, сообщает в понедельник региональный оперштаб в своем телеграм-канале.





Всего в области официально зарегистрировано с начала пандемии 25 071 заболевших. Скончались от коронавируса в области 218 человек. Согласно официальной статистике, число новых заражений в регионе за последнюю неделю сократилось с 193 случаев 29 декабря до 149 — 4 января.