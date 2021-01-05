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05 января,
2021
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Новости

Данные по коронавирусу в Томской области на 4 января

ТВ2
ТВ2
11 часов назад

В Томской области за сутки подтвердилось 149 случаев заражения инфекцией, выздоровели 211 человек. Смертельных случаев нет. Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Томской области в понедельник составил 0,88, а показатель свободного коечного фонда – 46,5%, сообщает в понедельник региональный оперштаб в своем телеграм-канале.


Всего в области официально зарегистрировано с начала пандемии 25 071 заболевших. Скончались от коронавируса в области 218 человек. Согласно официальной статистике, число новых заражений в регионе за последнюю неделю сократилось с 193 случаев 29 декабря до 149 — 4 января.

Данные по коронавирусу в Томской области на 4 января

В статистику Томской области не включаются данные по Северску: статистика закрытого города ведется отдельно.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 4 января в России зарегистрировано более 3,26 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 2,64 миллиона пациентов выздоровели, 58 988 человек скончались.

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