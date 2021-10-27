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Данные по коронавирусу в Томской области на 27 октября

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За последние сутки в Томской области было зафиксировано 187 новых случаев заражения коронавирусом. Вылечились от инфекции 46 человек. Оперштаб не сообщает об умерших.

За все время в регионе зарегистрировано 47 020 случаев заболевания, 38 105 человек выздоровели, 588 — скончались. Северск в эту статистику не входит. По данным на 27 октября, за все время там выявлено 12 195 случаев заражения, 10 462 человека — уже здоровы.

В России за последние сутки было зафиксировано 36 582 новых случая заражения коронавирусом, умерли — 1 123 человека. Это новый рекорд по смертности с начала пандемии. Таким образом, по всей стране за все время от ковида умерло 233 898 человек.

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