Данные по коронавирусу в Томской области на 26 декабря

141 случай заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Выздоровели за сутки 352 человека. О случаях смерти от коронавируса ничего не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 61 112 человек, 47 159 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 666 человек.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 25 декабря, в городе за все время выявили 17 155 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 15 974 человека.

За последние сутки в России выявлено 23 721 случай заражения коронавирусом за сутки, это минимум с 29 сентября. Вылечились 37 285 человек. Умерли 968 пациентов, это минимум с 11 октября.