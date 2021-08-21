Новости
Данные по коронавирусу в Томской области на 21 августа
По данным сайта стопкоронавирус.рф за последние сутки в Томской области официально выявивили ковид у 114 человек. 56 человек выздоровели. Смертей от коронавируса в регионе не зафиксировано.
За время пандемии в регионе заболели 39719 человек. 532 из них умерли. Северск в данную статистику не входит.
Роспотребнадзор рекомендует жителям и гостям области соблюдать меры противоэпидемиологической безопасности, избегать общественных мест и пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Берегите себя и будьте здоровы.