{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Данные по коронавирусу в Томской области на 21 августа
Новости

Данные по коронавирусу в Томской области на 21 августа

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

По данным сайта стопкоронавирус.рф за последние сутки в Томской области официально выявивили ковид у 114 человек. 56 человек выздоровели. Смертей от коронавируса в регионе не зафиксировано.

За время пандемии в регионе заболели 39719 человек. 532 из них умерли. Северск в данную статистику не входит. 

Роспотребнадзор рекомендует жителям и гостям области соблюдать меры противоэпидемиологической безопасности, избегать общественных мест и пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

Берегите себя и будьте здоровы.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.