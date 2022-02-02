В Томской области впервые за все время зафиксировали более 600 случаев заражения коронавирусом за сутки

660 случаев заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Это новый максимум за все время пандемии. Вылечились от инфекции 298 человек. Госпитализировали 135 пациентов, о новых летальных случаях не сообщается.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 68 710 человек, 63 700 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 706 человек.
Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 2 февраля, в городе за все время выявили 18 835 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 17 517 человек.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 141 883. Это новый рекорд за все время пандемии. Умерли 678 человек. Вылечились 48 426 пациентов.
Напомним, на территории региона выявлены еще четыре случая заболевания омикрон-штаммом коронавируса, сообщает региональный Роспотребнадзор. Ведомство отмечает, что место инфицирования не установлено, но на сегодняшний день у всех заболевших состояние удовлетворительное.
С прошлой недели в России начался резкий рост заболеваемости ковидом. В частности, рекордные показатели суточной заболеваемости фиксируются ежедневно с 21 января. С 1 февраля в Томской области введен ряд новых ограничений. Почти 500 классов и больше 40 групп закрыты в школах и детсадах Томской области на карантин по COVID-19, а все вузы Томска переведены на дистанционный режим работы до конца февраля. В томской поликлинике № 10 и медико-санитарной части № 2 открылись центры неотложной амбулаторной помощи для пациентов с признаками ОРВИ, в том числе с подозрением на коронавирус.