В Томской области впервые за все время зафиксировали более 600 случаев заражения коронавирусом за сутки

660 случаев заражения коронавирусом официально выявили в Томской области за последние сутки. Это новый максимум за все время пандемии. Вылечились от инфекции 298 человек. Госпитализировали 135 пациентов, о новых летальных случаях не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 68 710 человек, 63 700 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 706 человек.

Напомним, что в данную статистику не входит Северск. По данным на 2 февраля, в городе за все время выявили 18 835 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 17 517 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 141 883. Это новый рекорд за все время пандемии. Умерли 678 человек. Вылечились 48 426 пациентов.