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Данные по коронавирусу в Томской области на 17 октября

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За последние сутки в России количество умерших от коронавируса составило 997 человек. В Томской области подтверждено 134 новых случая заболевания COVID-19, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

 

За последние сутки в России выявлено 34 303 случая COVID-19. Всего в стране заболевание выявлено у 7 992 687 человек.

Также за сутки зафиксировано 997 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 223 312 человек. Полная статистика доступна на сайте. Записаться на вакцинацию можно по ссылке.

В Томской области с 15 октября вводится обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. А с середины ноября в общественные места можно будет попасть только по QR-коду.

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