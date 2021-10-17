Данные по коронавирусу в Томской области на 17 октября

За последние сутки в России количество умерших от коронавируса составило 997 человек. В Томской области подтверждено 134 новых случая заболевания COVID-19, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 34 303 случая COVID-19. Всего в стране заболевание выявлено у 7 992 687 человек.

Также за сутки зафиксировано 997 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 223 312 человек. Полная статистика доступна на сайте. Записаться на вакцинацию можно по ссылке.