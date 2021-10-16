Данные по коронавирусу в Томской области на 16 октября

В России за последние сутки обновились максимальные цифры по заболеваемости и смертности от коронавируса с начала пандемии: выявлено 33 208 случаев заражения, умерших впервые больше тысячи человек, а именно 1002.

В Томской области за день официально выявили коронавирус у 135 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Двое умерли.