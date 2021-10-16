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Данные по коронавирусу в Томской области на 16 октября

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В России за последние сутки обновились максимальные цифры по заболеваемости и смертности от коронавируса с начала пандемии: выявлено 33 208 случаев заражения, умерших впервые больше тысячи человек, а именно 1002.

В Томской области за день официально выявили коронавирус у 135 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. Двое умерли.

По данным федерального оперштаба уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России сейчас оценивается в 45%. Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в нашей стране необходимо провакцинировать не менее 80% населения. 

Напомним, в Томской области с 15 октября вводится обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. А с середины ноября в общественные места можно будет попасть только по QR-коду.

Берегите себя и будьте здоровы!

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