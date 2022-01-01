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Данные по коронавирусу в Томской области на 1 января 2022 года

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153 случая заболеванием ковидом подтверждено в Томской области за сутки. 416 пациентов выписали. Оперштаб сообщает об одном умершем пациенте. 

В целом, в Томской области ковидом официально заболели 62 005 человек (не считая жителей Северска). Из них выздоровели — 49 570 пациентов. Данные оперативной статистики сообщают о 675 жителей Томской области, которые скончались от ковида.

Автор:  департамент здравоохранения
Автор:  департамент здравоохранения

За последние сутки в России выявлен 19 751 случай COVID-19 в 85 регионах. 
 
Всего в стране ковидом, по официальной информации, заболели 10 519 733 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 9 497 063 человек. 
 
За весь период в России от коронавируса скончалось 309 707 человек, сообщает оперштаб.

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