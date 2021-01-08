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08 января,
2021
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Данные по коронавирусу в Томске на 8 января

ТВ2
ТВ2
48 минут назад

За прошедшие сутки в Томской области выявили 131 новый случай заражения COVID-19. Это на шесть меньше, чем днем ранее. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом количество выздоровевших заметно превышает число заболевших. Из стационаров был выписан 201 человек. Летальных исходов за сутки не выявлено.

Данные по коронавирусу в Томске на 8 января

По итогам суток Томская область опустилась на две позиции в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Сейчас она находится на 61-ом месте.


В целом по России за сутки зафиксировано 23 652 новых случая коронавируса. 11,4 % из них – без клинических проявлений.  



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