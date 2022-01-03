Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Данные по COVID-19 на 3 января
Новости

Данные по COVID-19 на 3 января

ТВ2 ТВ2

За минувшие сутки  COVID-19 подтвердился у 135 жителей Томской области, 391 человек выздоровел и два человека умерли следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в понедельник. Общее число заболевших в Томской области на 3 января, по официальным данным, составляет 62 279 человек. Скончались от COVID-19 в нашем регионе, по официальным данным, 677 человек. 

По официальным данным, в России за сутки коронавирусом заразились 16 343 человека. Общее число заболевших с начала пандемии на сегодняшний день составляет 10,55 миллиона пациентов.

Выздоровели на 3 января 9,54 миллиона россиян (+24 037 за сутки). Умерли от ковида в России за сутки 835 заболевших, за все время — 311 тысяч пациентов.

 

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.