Данные по COVID-19 на 3 января

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 135 жителей Томской области, 391 человек выздоровел и два человека умерли следует из данных портала стопкоронавирус.рф, опубликованных в понедельник. Общее число заболевших в Томской области на 3 января, по официальным данным, составляет 62 279 человек. Скончались от COVID-19 в нашем регионе, по официальным данным, 677 человек.

По официальным данным, в России за сутки коронавирусом заразились 16 343 человека. Общее число заболевших с начала пандемии на сегодняшний день составляет 10,55 миллиона пациентов.

Выздоровели на 3 января 9,54 миллиона россиян (+24 037 за сутки). Умерли от ковида в России за сутки 835 заболевших, за все время — 311 тысяч пациентов.