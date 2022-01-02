Данные по COVID-19 на 2 января

В первый день 2022 года по данным оперштаба в Томской области было выявлено 139 новых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки в регионе смертей не зарегистрировано, выздоровели 385 человек.
В России за прошедшие сутки зарегистрировано больше 18-ти тысяч случаев заболевания.
Некоторый спад заболеваемости продлится, по словам экспертов, до окончания новогодних каникул. После того, как все выйдут на работу, предполагают они, высокие показатели вернутся из-за нежелания прививаться и негативного отношения населения к маскам и социальной дистанции.
Будьте здоровы в Новом году и берегите своих близких!