Данные по COVID-19 на 2 января

В первый день 2022 года по данным оперштаба в Томской области было выявлено 139 новых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки в регионе смертей не зарегистрировано, выздоровели 385 человек.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано больше 18-ти тысяч случаев заболевания.