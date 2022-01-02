Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Данные по COVID-19 на 2 января
Новости

Данные по COVID-19 на 2 января

ТВ2 ТВ2

В первый день 2022 года по данным оперштаба в Томской области было выявлено 139 новых случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки в регионе смертей не зарегистрировано, выздоровели 385 человек.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано больше 18-ти тысяч случаев заболевания.

Некоторый спад заболеваемости продлится, по словам экспертов, до окончания новогодних каникул. После того, как все выйдут на работу, предполагают они, высокие показатели вернутся из-за нежелания прививаться и негативного отношения населения к маскам и социальной дистанции.

Будьте здоровы в Новом году и берегите своих близких!

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.