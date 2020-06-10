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10 июня,
2020
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Новости

Данные федерального и региональных штабов по умершим с COVID-19 не совпадают

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Издание Тайга.инфо обратило внимание, что количество погибших пациентов с коронавирусом в регионах Сибири продолжает расти, но в официальные данные федерального штаба часть погибших почему-то не попадает.

Данные федерального и региональных штабов по умершим с COVID-19 не совпадают

В Томской области погибли не менее 14 человек, но сайт «Стопкоронавирус.рф» показывает 11. В Омской области — 23 смерти, но федеральные власти отчитываются о 18. В то же время общее число заболевших в данных региональных и федерального штаба полностью совпадает. Не обновлены данные и по Хакасии, где 9 июня скончался одиннадцатый пациент («Стопкоронавирус» показывает 10 смертей). В Алтайском крае официально подтверждено 19 смертей от COVID-19, но федеральный штаб говорит о 16. 

В Иркутской области, по данным федерального штаба, 20 погибших, а по данным регионального 17 плюс 18 от «иных заболеваний, не связанных с COVID-19».

Всего же, по подсчетам Тайги.инфо, в регионах Сибири уже умерли 269 пациентов с коронавирусом. И это только официальные данные — в новосибирском минздраве, например, признавали, что часть скончавшихся не попала в статистику из-за других заболеваний. В то же время замгубернатора Иван Деев пояснял, что в статистику умерших от коронавируса в Томской области включаются и умершие от сопутствующих заболеваний.

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