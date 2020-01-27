Дальнобойщик из Кузбасса рассказал, почему он перекрыл КамАЗом улицу в Москве
Новокузнецкий дальнобойщик Виктор Синебрюхов рассказал изданию Baza, что перекрыл КамАЗом проезд по улице Бауманской в Москве от «безысходности». Мужчина утверждает, что он отец семерых детей, а работодатель не выплатил ему зарплату.
По словам Виктора, первые три месяца ООО «Транспортные технологии» платило ему полную зарплату. Однако на четвертый месяц компания заплатила водителю лишь 13 тысяч рублей из положенных 50-60.
На мои вопросы руководство сказало, что все нормально, вот такая у тебя зарплата. Я сказал, что прямо сейчас машину брошу. Мне говорят: бросай, нам какая разница, — сказал Виктор. — Дорогу я перегородил от безысходности: у нас с супругой Аленой семеро несовершеннолетних детей от 7 до 17 лет.
Водитель рассказал, что с работы его не уволили, а полицейские «даже чаем напоили, сырником накормили». За перекрытие дороги в отношении Виктора возбудили дело по статье «повреждение дорог», ему грозит штраф до десяти тысяч рублей. После задержания и составления протокола Виктор купил себе билет на поезд и уехал в Новокузнецк.
По документам руководство отправило меня в отпуск с 24 января до 9 февраля, — добавил дальнобойщик. — Прислали 15 тысяч отпускных и еще 26 — какая-то премия. Я спросил их: это премия за то, что я залез на грузовик? Они не ответили.
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