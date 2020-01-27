Дальнобойщик из Кузбасса рассказал, почему он перекрыл КамАЗом улицу в Москве

На мои вопросы руководство сказало, что все нормально, вот такая у тебя зарплата. Я сказал, что прямо сейчас машину брошу. Мне говорят: бросай, нам какая разница, — сказал Виктор. — Дорогу я перегородил от безысходности: у нас с супругой Аленой семеро несовершеннолетних детей от 7 до 17 лет.