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27 января,
2020
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Дальнобойщик из Кузбасса рассказал, почему он перекрыл КамАЗом улицу в Москве

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Новокузнецкий дальнобойщик Виктор Синебрюхов рассказал изданию Baza, что перекрыл КамАЗом проезд по улице Бауманской в Москве от «безысходности». Мужчина утверждает, что он отец семерых детей, а работодатель не выплатил ему зарплату.

Дальнобойщик из Кузбасса рассказал, почему он перекрыл КамАЗом улицу в Москве
Фото: vk.com/msk_dtp

По словам Виктора, первые три месяца ООО «Транспортные технологии» платило ему полную зарплату. Однако на четвертый месяц компания заплатила водителю лишь 13 тысяч рублей из положенных 50-60. 

На мои вопросы руководство сказало, что все нормально, вот такая у тебя зарплата. Я сказал, что прямо сейчас машину брошу. Мне говорят: бросай, нам какая разница, — сказал Виктор. — Дорогу я перегородил от безысходности: у нас с супругой Аленой семеро несовершеннолетних детей от 7 до 17 лет.

Видео: vk.com/msk_dtp

Водитель рассказал, что с работы его не уволили, а полицейские «даже чаем напоили, сырником накормили». За перекрытие дороги в отношении Виктора возбудили дело по статье «повреждение дорог», ему грозит штраф до десяти тысяч рублей. После задержания и составления протокола Виктор купил себе билет на поезд и уехал в Новокузнецк. 

По документам руководство отправило меня в отпуск с 24 января до 9 февраля, — добавил дальнобойщик. — Прислали 15 тысяч отпускных и еще 26 — какая-то премия. Я спросил их: это премия за то, что я залез на грузовик? Они не ответили.

Дальнобойщик из Кузбасса рассказал, почему он перекрыл КамАЗом улицу в Москве
Фото: взято с личной страницы Виктора Синебрюхова

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