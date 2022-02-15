«Дальнейший вектор движения»: губернатор представил вице-премьеру «Большой университет Томска»

«Почти 150 лет назад император Александр II основал в Томске первый за Уралом и пятый на всем азиатском континенте университет. У нас работают более чем столетние научные школы. Но сегодня очень важно определить дальнейший вектор движения, – рассказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин российскому вице-премьеру. – Мы знакомы с опытом работы таких научных центров, как Гарвард и Оксфорд, каждый из которых объединяет десятки университетов. Мы знаем, что прорывные научные направления сегодня идут на стыке наук и дисциплин. Это значит, у томских университетов и академических институтов единственный верный путь – объединяться и работать в интеграции с высокотехнологичным бизнесом, решая прикладные задачи».

О создании «Большого университета» Сергей Жвачкин объявил в декабре 2019 года. В его состав вошли все вузы и научно-исследовательские институты региона. Юридического объединения структур не будет, все участники сохраняют свою автономность. Цель такого сотрудничества — продвижение в мировых рейтингах. Общий бюджет проекта составляет 500 млн долларов.

Также для создания единого университета планируется построить на левом берегу Томи кампус, в котором должны разместиться 20 тысяч студентов всех вузов города. Кампус планируется возвести в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий, в кампусе разместят спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. Город и новое пространство на левобережье должна соединить канатная дорога. В июле премьер-министр Михаил Мишустин пообещал выделить на строительство кампуса 18 млрд. рублей из федерального бюджета.

В декабре 2021 года губернатор Томской области Сергей Жвачкин отказался покупать участок земли, принадлежавший «Карьероуправлению», для строительства кампуса. До конца февраля власти Томской области намерены провести Градостроительный совет, посвященный выбору участка земли под кампус. Сейчас вариантов — два. Планируется, что окончательное решение будет принято после обсуждения каждого участка с архитекторами региона.