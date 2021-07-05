Дачи, озера, Руян-на-Оби: рейтинг мест, где загорают томичи этим летом

МТС с помощью обезличенных данных проанализировала перемещения жителей Томской области в июне 2021 и составила рейтинг популярных мест летнего отдыха томичей.

На первом месте в рейтинге оказались пригороды Томска — Черная речка, Ключи, Зональный и Тимирязево, где к началу дачного сезона МТС увеличила скорость LTE на 30%. По данным МТС, с наступлением лета интернет-трафик здесь вырос вдвое по сравнению с зимними месяцами 2021 года

Второе место «заняла» прибрежная зона реки Оби, от Победы до Киреевска. Такая популярность, вероятно, объясняется стремительно развивающейся там инфраструктурой и возможностями для рыбалки. Здесь, по сравнению с зимними месяцами 2021 года, трафик вырос в 1,5 раза.

Замкнул тройку лидеров Лагерный сад, который держит первенство среди городских локаций. Здесь томичи предпочитают проводить не только выходные, но и будние дни.

Озерный комплекс поселка Самусь, занял четвертое место. Комплекс состоит из нескольких водоемов, расположенных в окрестностях посёлка. Каждое озеро имеет свое название и своих поклонников среди томичей. Самым популярным считается озеро Мальцево. Здесь прирост трафика от зимы к лету составил 45%.

Замкнул рейтинг эко-парк Руян-на-Оби. Его огромная территория привлекает томичей возможностью увидеть необычный памятник Юрию Гагарину, деревянный храм и главную достопримечательность — 17-метровый морской маяк. В начале 2021 года на его живописной территории впервые стал доступен LTE от МТС, поэтому гости парка получили возможность делиться фото и видеоконтентом в соцсетях онлайн.