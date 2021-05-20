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20 мая,
2021
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Дачников приглашают на ярмарку товаров для сада и огорода

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

22 мая в 9 часов на территории Томского областного рынка (пр. Фрунзе 119/5) развернется расширенная торговля товарами для сада и огорода.


В широком ассортименте будут представлены саженцы плодовых деревьев и кустарников, декоративных растений и многолетних цветов, хвойных и лиственных деревьев; средства защиты растений, удобрения, дачный инвентарь, а также рассада овощных культур, однолетних растений и семенной картофель.


В работе торговой площадки примут участие ОГУП «Бакчарское», ООО АПФ «Розы Сибири» (г. Новосибирск), ООО «Трубачево», Сибирская Академия деревьев и кустарников, Томский институт сельского хозяйства и торфа.


Посетители смогут не только приобрести продукцию, но и получить консультации по вопросам выращивания садовых и огородных культур.

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