«Чужих бабушек не бывает»: томичи могут стать цифровыми волонтерами

Масштабная социальная кампания «Чужих бабушек не бывает» стартовала в России. Ее цель – привлечь внимание молодой аудитории к проблемам старшего поколения, которое испытывает трудности в использовании современных технологий. Проект призван помочь одиноким пожилым людям освоить мобильный интернет с помощью волонтеров, стать которым может любой желающий.

Запустил акцию мобильный оператор Tele2. В компании сняли социальный видеоролик, в котором призвали молодую аудиторию присоединиться к инициативе и помочь старшим в изучении цифрового мира. «Они учили нас читать и писать, выражать свои чувства. Они всегда были готовы оказать первую помощь. Теперь наша очередь!» – говорится в видео.

Для успешного обучения в качестве учебного пособия волонтеры смогут использовать «Путеводитель по мобильному интернету». В нем в доступной манере объясняется, что такое интернет, как найти и установить приложение, о чем можно спросить голосового ассистента Алису, как зарегистрировать электронную почту и получать письма, за которыми не нужно никуда ходить. Онлайн-версия путеводителя доступна на странице акции.

В социальной сети «ВКонтакте» для волонтеров будет работать чат-бот. Он объяснит, с чего начать рассказ о современных технологиях, расскажет о нюансах обучения людей в возрасте, а также проверит знания и будет готов давать ответы на популярные вопросы.

Впервые подобная акция была реализована в 2018 году. Тогда был реализован проект «Добавь бабушку в друзья». Спустя год оператор реализовал второй этап – «Переведи бабушку в интернет», привлекая внимание аудитории к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения использовать современные технологии.

«Еще в самом начале нашего социального эксперимента мы получили большой отклик от молодой аудитории, которая была готова помогать своим бабушкам и дедушкам осваивать мобильный интернет. Но как быть пожилым, у кого по какой-то причине рядом нет таких близких? Особенно в условиях пандемии, когда цифровая грамотность, по сути, стала единственным пропуском во внешний мир? Поддерживая волонтерское движение, Tele2 призывает всех неравнодушных присоединиться к нашей инициативе и помочь пожилым людям разобраться с современными технологиями. Это могут быть ваши соседи, коллеги или просто незнакомые пенсионеры. Главное помнить, что чужих бабушек не бывает», — комментирует директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.