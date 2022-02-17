Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Чуть больше ста подростков вакцинировались от коронавируса в Томской области с начала февраля
Новости

Чуть больше ста подростков вакцинировались от коронавируса в Томской области с начала февраля

ТВ2 ТВ2

С начала февраля, когда в Томске началась вакцинация детей в возрасте 12-17 лет препаратом «Спутник-М», прививку поставили 107 подростков. По данным облздрава, дети переносят вакцинацию без осложнений, врачи поликлиник ведут мониторинг состояния привившихся подростков.

Вакцинация детей от COVID-19 проводится по предварительной записи в двух пунктах: детской поликлинике МСЧ № 2 (ул. Бела Куна, 3/1) и поликлинике № 5 детской больницы № 2 (Набережная реки Ушайки, 22).

Поставить прививку от коронавируса в детской поликлинике МСЧ № 2 можно каждую среду с 9 до 14 часов. Записаться можно по телефонам (3822) 644-040, 644-242.

Пункт вакцинации в поликлинике № 5 второй детской больницы работает по вторникам и четвергам с 9 до 12 часов. Запись можно по телефону 8-913-885-25-98.

Также в пункты вакцинации записаться можно через портал госуслуг.

Перед прививкой подростков обязательно осматривает педиатр: измеряет температуру тела и уровень кислорода в крови, определяет наличие или отсутствие противопоказаний.

Иммунизация добровольна: прививки ставятся при наличии информированного согласия одного из родителей или иного законного представителя ребенка до 15 лет либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет. Вакцинация «Спутником М» проводится двукратно с интервалом 21 день.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.