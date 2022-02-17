Чуть больше ста подростков вакцинировались от коронавируса в Томской области с начала февраля

С начала февраля, когда в Томске началась вакцинация детей в возрасте 12-17 лет препаратом «Спутник-М», прививку поставили 107 подростков. По данным облздрава, дети переносят вакцинацию без осложнений, врачи поликлиник ведут мониторинг состояния привившихся подростков.

Вакцинация детей от COVID-19 проводится по предварительной записи в двух пунктах: детской поликлинике МСЧ № 2 (ул. Бела Куна, 3/1) и поликлинике № 5 детской больницы № 2 (Набережная реки Ушайки, 22).

Поставить прививку от коронавируса в детской поликлинике МСЧ № 2 можно каждую среду с 9 до 14 часов. Записаться можно по телефонам (3822) 644-040, 644-242.

Пункт вакцинации в поликлинике № 5 второй детской больницы работает по вторникам и четвергам с 9 до 12 часов. Запись можно по телефону 8-913-885-25-98.

Также в пункты вакцинации записаться можно через портал госуслуг.

Перед прививкой подростков обязательно осматривает педиатр: измеряет температуру тела и уровень кислорода в крови, определяет наличие или отсутствие противопоказаний.

Иммунизация добровольна: прививки ставятся при наличии информированного согласия одного из родителей или иного законного представителя ребенка до 15 лет либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет. Вакцинация «Спутником М» проводится двукратно с интервалом 21 день.