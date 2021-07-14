ЦУР: Жители Черемошников разобрали на дрова новые туалеты

Центр управления регионами (ЦУР) сообщил, что одной из причин неприятного запаха в Томске могут быть самодельные туалеты. Так жители одного из микрорайонов разобрали уличные туалеты, а сейчас продолжают пользоваться ведрами.

Так, администрация Ленинского района засыпала опилками свалку в пер. Днепровском, куда мусор и отходы жизнедеятельности сливали жители соседних домов по ул. Крымской, 130 и ул. Каховской, 135. Центральная канализация в этом районе отсутствует. Часть жителей самостоятельно оборудовали для своих квартир септики, а для остальных на бюджетные средства были построены новые уличные туалеты.

«На майских праздниках местные жители разобрали новые туалеты на доски и сожгли их в мангалах и кострах. С тех пор снова используют ведра и выливают нечистоты в привычное место под кусты. Совместно с управляющей компанией мы предложили им за свой счет оборудовать здесь выгребную яму, закрыть ее решеткой, чтобы туда не кидали мусор. Стоимость выгребной ямы составляет около 50 тысяч рублей. Но собственники квартир в этих домах посчитали что им это не нужно, и продолжают пользоваться ведрами. Для решения проблемы мы снова будем просить выделить из городского бюджета средства на обустройство уличных туалетов. Но когда это случится, сказать пока трудно», — рассказал главный специалист жилищно-коммунального отдела администрации Ленинского района Георгий Кевролев.

Он отметил, что дома включены в программу расселения аварийного жилья, их снос запланирован в течение нескольких лет.