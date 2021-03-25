ЦУР: уборщикам ковидных госпиталей скоро заплатят за январь и февраль 2021 года

Центр управления регионом(ЦУР) сообщает, что Социальные выплаты уборщикам респираторных госпиталей за январь и февраль 2021 года будут произведены в ближайшие дни, за март 2021 года в установленные сроки выплаты заработной платы. Обычно

33-летний Кирилл Циома пришел в красную зону медсанчасти №2 из госпитальных клиник СибГМУ. Там он работал санитаром, в МСЧ №2 его смогли устроить как уборщика, все время он работал с коронавирусными пациентами. По его словам, сначала уборщикам в МСЧ №2 вместе с стимулирующими выплатами платили около 70 тысяч рублей за месяц. С января Кирилл не получает выплаты по коронавирусу, живет на зарплату уборщика в 20 тысяч рублей и не знает. Теперь Кирилл может надеяться, что через пару дней он получит обещанные государством выплаты.