ЦУР: Никаких рубок в Карегодском заказнике сейчас нет. И ни слова об уголовном деле

ТВ2 решило напомнить о материале по вырубке леса в Карегодском заказнике, по следам которого было возбуждено уголовное дело. В начале июля 2020 года мы зафиксировали на видео, что под видом санитарной рубки на особо-охраняемой природной территории в Молчановском районе идет заготовка деловой древесины. На месте мы выяснили, что варварской вырубкой деревьев в заказнике занимается бывший партнер по бизнесу и друг начальника Департамента лесного хозяйства Томской области Артема Конева Валентин Широков. В сентябре 2020 года СК по Томской области возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками департамента лесного хозяйства Томской области и подведомственных учреждений (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Но вот незадача – в этом уголовном деле до сих пор нет фигурантов. Сроки расследования переносились 4 раза! Кто виноват в незаконной рубке в природоохранной зоне до сих пор не установлено. При этом СК сообщал, что лесному фонду Томской области был причинен значительный ущерб на сумму более 9,5 млн рублей. Все подробности здесь.