ЦУР: Никаких рубок в Карегодском заказнике сейчас нет. И ни слова об уголовном деле
ТВ2 решило напомнить о материале по вырубке леса в Карегодском заказнике, по следам которого было возбуждено уголовное дело. В начале июля 2020 года мы зафиксировали на видео, что под видом санитарной рубки на особо-охраняемой природной территории в Молчановском районе идет заготовка деловой древесины. На месте мы выяснили, что варварской вырубкой деревьев в заказнике занимается бывший партнер по бизнесу и друг начальника Департамента лесного хозяйства Томской области Артема Конева Валентин Широков. В сентябре 2020 года СК по Томской области возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками департамента лесного хозяйства Томской области и подведомственных учреждений (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Но вот незадача – в этом уголовном деле до сих пор нет фигурантов. Сроки расследования переносились 4 раза! Кто виноват в незаконной рубке в природоохранной зоне до сих пор не установлено. При этом СК сообщал, что лесному фонду Томской области был причинен значительный ущерб на сумму более 9,5 млн рублей. Все подробности здесь.
Центр управления регионом в своей телеграм-канале разместил комментарий по поводу нашего напоминания о вырубке леса в Карегодском заказнике Виктора Сиротина, начальника департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области. Приводим его полностью.
Эта история годичной давности. Тогда силами ОГАУ «Томсклесхоз» проводились санитарные, оздоровительные рубки по заказу департамента лесного хозяйства. По данному факту на место неоднократно выезжала комиссия с участием представителей прокуратуры, рослесхоза, лесопатологов, специалистов лесного хозяйства и сотрудников заказника. По заключению комиссии даны предписания департаменту лесного хозяйства в части вывода лесов на территории ООПТ из эксплуатационных в защитные. Подтверждена законность проведения санитарных рубок. Другой вопрос: как проводились рубки и соблюдались ли санитарно- экологические требования при производстве работ? Мы, как администрация заказника, провели исследование по соблюдению санитарно – экологических норм подрядчиками, выполнявшими рубки. Подрядчики привлечены к административной ответственности, получили штраф по 300 тыс., привели территорию в порядок. Также получили предписание, согласно которому необходимо устранить порубочные остатки и провести лесовосстановительные работы до конца этого года. В настоящее время никаких рубок на территории не производится, егеря это строго контролируют. Порубочные остатки сбуртованы и будут сожжены зимой. Сейчас нельзя – пожароопасный сезон. «Томсклесхоз» в скором времени проведет лесовосстановительные работы – посадит новые деревья на месте вырубленных. Будет наведен окончательный порядок.
В этом комментарии есть существенный пробел. В нем нет ни слова о заведенном уголовном деле и значительном ущербе лесному фонду Томской области, который был определен Следственным комитетом в 9,5 млн рублей. Это при том, что в сентябре 2020 года в департаменте лесного хозяйства были проведены обыски, а его начальника Артема Конева вызывали в СК Томской области для дачи показаний. Так был ущерб на 9,5 млн рублей или нет? Каждый, кто посмотрит видео с места вырубки леса в природоохранной зоне, может убедиться в том, что 9,5 млн это еще очень мягкая оценка случившегося в Карегодском заказнике.
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