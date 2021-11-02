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ЦУР: 23% опрошенных томичей считают, что опасность коронавируса преувеличена

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39% томичей, опрошенных в ходе исследования, считают вакцинацию эффективной в борьбе с коронавирусом. 55% так не думают. Еще 6% затруднились с ответом. Причем доля вакцинированных больше в группах респондентов с незаконченным высшим и высшим образованием (46%), а также среди тех, у кого болели близкие (51%).  23% из опрошенных противников вакцинации до сих пор считают, что эпидемия выдуманная, а опасность коронавируса сильно преувеличена. 

ЦУР Томской области провел социологическое исследование среди жителей региона на тему отношения к вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Согласно полученной информации, 52% томичей не доверяют быстро разработанной вакцине, поэтому и не прививаются. Еще 37% опрошенных томичей считают, что прививаться бессмысленно, так как вирус мутирует. 33% опрошенных не идут ставить вакцину, так как считают, что от этого могут быть последствия. 

40% респондентов уже сделали прививку, 60% - пока не прививались, но 11% из них планируют это сделать. 

Среди российских вакцин наибольшее количество положительных оценок респондентов  получила вакцина «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) – ей доверяют 39% томичей. 

2 176 томичей поставили прививку от коронавирусной инфекции 30 и 31 октября в пунктах вакцинации против COVID-19, а также в прививочных кабинетах в поликлиниках Томска. 

Всего на сегодняшний день вакцинацию от COVID-19 прошли 359 143 жителя региона, из которых 319 382 полностью завершили иммунизацию. Среди вакцинированных 111 989 человек -  старше 60 лет. 

Напоминаем, для бесплатной вакцинации граждан России от коронавируса используются четыре российские  вакцины: «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».  Препарат «Спутник Лайт» используется для повторной вакцинации, либо для вакцинации переболевших коронавирусом. В остальных случаях для создания активного иммунитета необходимо прививаться двухкомпонентными вакцинами.

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