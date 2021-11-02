ЦУР: 23% опрошенных томичей считают, что опасность коронавируса преувеличена

39% томичей, опрошенных в ходе исследования, считают вакцинацию эффективной в борьбе с коронавирусом. 55% так не думают. Еще 6% затруднились с ответом. Причем доля вакцинированных больше в группах респондентов с незаконченным высшим и высшим образованием (46%), а также среди тех, у кого болели близкие (51%). 23% из опрошенных противников вакцинации до сих пор считают, что эпидемия выдуманная, а опасность коронавируса сильно преувеличена.

ЦУР Томской области провел социологическое исследование среди жителей региона на тему отношения к вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Согласно полученной информации, 52% томичей не доверяют быстро разработанной вакцине, поэтому и не прививаются. Еще 37% опрошенных томичей считают, что прививаться бессмысленно, так как вирус мутирует. 33% опрошенных не идут ставить вакцину, так как считают, что от этого могут быть последствия.

40% респондентов уже сделали прививку, 60% - пока не прививались, но 11% из них планируют это сделать.

Среди российских вакцин наибольшее количество положительных оценок респондентов получила вакцина «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) – ей доверяют 39% томичей.