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Чулпан Хаматова договорилась с красноярским губернатором о создании центра детской трансплантологии

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Губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с актрисой и президентом благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматовой. Они обсудили строительство в Красноярске Центра трансплантологии костного мозга и стволовых клеток для детей с онкологическими заболеваниями крови. Фонд окажет финансовую поддержку в приобретении медицинского оборудования и мебели для Центра, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Автор:  www.gornovosti.ru

Центр откроется на базе красноярского Краевого центра охраны материнства и детства к лету 2022 года. Это отделение детской трансплантологии костного мозга и стволовых клеток будет первым за Уралом. Сейчас для таких операций детям из регионов СФО нужно ездить в медцентры Москвы и Санкт-Петербурга.

«Создание новых трансплантационных центров в регионах позволит спасти пациентов, которые срочно нуждаются в помощи, но не могут попасть в столичные клиники из-за недостатка мест… В качестве базы для первого центра была выбрана областная детская клиническая больница №1 в Екатеринбурге… Мы планируем распространить опыт создания детских трансплантационных центров и на другие российские регионы. Так, второй региональный трансплантационный центр будет создан на базе Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства»,— сказала директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова, которая прилетела вместе с Чулпан Хаматовой.

Фонд поможет оборудовать Центр медицинскими приборами и мебелью. Как отметил красноярский губернатор Александр Усс, помещения для отделения закончат ремонтировать к маю 2022 года, а первых пациентов готовы будут принять летом того же года. Планируется, что в отделении будет пять стерильных палат, где дети будут лежать после пересадки, также ожидаются две палаты интенсивной терапии.

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