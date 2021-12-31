Чудо случилось: девушке со сколиозом нашли квоту на операцию в Москве

16-летней Вере Попковой выделили квоту на операцию на позвоночнике в Москве. После публикации на ТВ2 к родителям Веры обратились из департамента здравоохранения Томской области и предложили дату для операции в феврале 2022 года.

У Веры Попковой поставили сколиоз в 8 лет, девушка несколько лет прожила в специализированном интернате в Новосибирске, но никаких положительных результатов не последовало. Вера несколько лет носила корсеты, но болезнь перестала прогрессировать только недавно.

Московские врачи подтвердили, что Вере нужна срочная операция, стоимостью более 500 тысяч рублей. Но квоту пришлось бы ждать около двух лет.

После нашей публикации о том, как Вера помогает родителям заработать себе средства на операцию, стряпает торты и печёт имбирные наборы, рисует картины в стиле дрим-арт, родителям предложили помощь.