Чудо случилось: девушке со сколиозом нашли квоту на операцию в Москве

16-летней Вере Попковой выделили квоту на операцию на позвоночнике в Москве. После публикации на ТВ2 к родителям Веры обратились из департамента здравоохранения Томской области и предложили дату для операции в феврале 2022 года.
У Веры Попковой поставили сколиоз в 8 лет, девушка несколько лет прожила в специализированном интернате в Новосибирске, но никаких положительных результатов не последовало. Вера несколько лет носила корсеты, но болезнь перестала прогрессировать только недавно.
Московские врачи подтвердили, что Вере нужна срочная операция, стоимостью более 500 тысяч рублей. Но квоту пришлось бы ждать около двух лет.
После нашей публикации о том, как Вера помогает родителям заработать себе средства на операцию, стряпает торты и печёт имбирные наборы, рисует картины в стиле дрим-арт, родителям предложили помощь.
Вере написала Татьяна Соломатина, что нам назначили дату госпитализации. Я не могла в это поверить. А 31 декабря нам пришло официальное письмо с датой операции в Москве. Мы очень рады и шокированы. Благодаря ТВ2 все решилось быстро. Хотя я писала всем томским блогерам и редакциям, чтобы прорекламировать работы Веры. А случилось большое чудо, – говорит мама Веры Ирина Засядкина.
Операция пройдет в центре травматологии и ортопедии им. Н.Н. Пирогова в феврале 2022 года. Осталось собрать деньги на дополнительные расходы в Москве. Авиабилеты помогут оплатить в благотворительном фонде «Обыкновенное чудо». В Москве Вера с мамой Ириной проведут два месяца. По словам Ирины, понадобится около 100 тысяч рублей на съемное жилье.
Если вы хотите помочь Вере, можете написать ей в Инстаграм или перевести сумму на банковскую карту Сбербанка 5469640011354574
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Чудо для особенной Веры: 16-летняя девушка из Томска печет торты и рисует, чтобы заработать себе на операцию