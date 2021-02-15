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15 февраля,
2021
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Cуд отменил решение о признании законным бездействия СК в связи с отравлением Навального

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Новосибирский областной суд отменил постановление судьи Ленинского районного суда Новосибирска, которая посчитала законным бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК в связи с отравлением Алексея Навального. Об этом сообщается в телеграм-канале «Юристы ФБК».

Cуд отменил решение о признании законным бездействия СК в связи с отравлением Навального

«Но был один, который не стрелял. Новосибирский областной суд в составе судьи Волосской И.И. отменил постановление судьи Ленинского районного суда Кашиной, которая посчитала бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России законным. В материале было письмо СК, которым заявление без проверки отправили в полицию. Данное письмо судья Кашина почему-то приняла за процессуальное решение. Проигнорировав, что полиция по УПК не может расследовать покушение на убийство. Материал по факту бездействия Западно-Сибирского СК на транспорте при рассмотрении заявления об отравлении Алексея Навального направлен на новое рассмотрение в Ленинский районный суд г. Новосибирска. С момента отравления Алексея Навального в городе Томске прошло почти 6 месяцев. Уголовного дела до сих пор не возбуждено, а СК до сих пор не принял ни одного процессуального решения, на которое закон предоставляет следствию максимум 30 суток», — говорится в сообщении.


Ранее сообщилось, что возбудить уголовное дело об отравлении Алексея Навального отказались в Западно-сибирском следственном управлении на транспорте. ФБК пожаловался в Ленинский районный суд Новосибирска и Кировский районный суд Томска на бездействие СК, но в судах посчитали, что нарушения закона не было.


Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, и политика увезли в реанимацию омской БСМП № 1, где он находился в коме в тяжелом состоянии. Позднее Навального переправили на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Подробнее со всей хронологией событий можно ознакомиться здесь.


​В соответствии с требованиями нынешнего российского законодательства указываем, что ФБК признан в России «иностранным агентом» 

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