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Чтобы избавиться от конкурента и вернуть любовь: жителя Томской области будут судить за ложный донос

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В дежурную часть ОМВД России по Каргасокскому району обратился житель поселка Молодежный и рассказал, что его ранил ножом сожитель его бывшей возлюбленной, сообщает пресс-служба регионального УМВД России. Однако выяснилось, что донос был — ложным.

Известно, что обратившийся в полицию приехал в гости к своей бывшей возлюбленной и ее сожителю. Во время застолья, где присутствовал алкоголь, у мужчин возник конфликт на почве ревности. Хозяин дома нанес потерпевшему ножевое ранение.

Чтобы установить очевидцев и свидетелей произошедшего, а также выяснить все обстоятельства, на место отправился старший лейтенант полиции Василий Шибаев. Он установил, что заявитель получил ранение от своей бывшей возлюбленной, а не от ее сожителя. А ложный донос совершил — чтобы избавиться от конкурента и вернуть любовь.

Сотрудниками ОМВД России по Каргасокскому району на пострадавшего возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос», в отношении женщины — «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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