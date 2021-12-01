Что изменится в законах с 1 декабря 2021 года

Последний месяц 2021 года, по традиции, начинается с законодательных изменений. Так откроется бесплатный доступ к социальным сайтам, в кредитных договорах запретят заранее проставлять «галочки», введут новую маркировку для молочной продукции. Подробнее обо всех изменениях в нашем материале.

Борьба с финансовыми пирамидами

С начала месяца в России в досудебном порядке начнут блокировать сайты, рекламирующие финансовые пирамиды. Кроме этого, закон позволит регулятору обращаться в суд с требованием блокировать фишинговые сайты. Центробанк будет передавать списки с такими ресурсами Генпрокуратуре, а та — направлять требования о блокировке в Роскомнадзор. «Появится возможность во внесудебном порядке блокировать сайты, которые выманивают деньги, а потом исчезают. Решение позволит оперативно пресекать деятельность ресурсов, рекламирующих финансовые пирамиды», — пояснил Председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Социально значимые сайты

С 1 декабря операторов связи обяжут предоставлять россиянам бесплатный доступ к сайтам, включенным в перечень социально значимых информационных ресурсов. Они должны быть доступны даже при нулевом балансе на счете абонента.



В перечень таких ресурсов войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов РФ, а также Портал госуслуг. Остальные социально значимые сайты определяет специальная правительственная комиссия.

Блокировка СМС

С 1 декабря вступают в силу изменения в закон «О связи». Оператор обязан прекратить оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика при обнаружении исходящего звонка или сообщения с сети иностранного оператора соединения под российским номером, если вызывающий абонент не клиент российского оператора, находящийся за рубежом. Также услуга не может быть оказана при отсутствии у соединяющего оператора абонентского номера или идентификационного кода звонящего.

Маркировка

С начала декабря в России начнет действовать требование о маркировке всей молочной продукции. Маркировку товаров этой категории вводили постепенно: с января 2021 года маркировать молочные продукты разрешали добровольно, с 1 июня требование стало обязательным для сыров и мороженого, а с 1 сентября — для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней. Также вступает в силу обязательная маркировка упакованной минеральной воды, которую производят в России и ввозят в страну. До 1 сентября этого года производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы должны были зарегистрироваться в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров. С 1 марта 2022 года требование об обязательной маркировке будет распространяться и на остальные виды упакованной воды.

Кроме того с 1 декабря за производство и продажу товаров без маркировки, в том числе лекарств, начнут действовать штрафы. Наказывать будут за отсутствие данных или нарушение установленных сроков, порядка передачи этой информации оператору государственной системы мониторинга оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке. За производство или продажу лекарств без маркировки для должностных лиц штраф составит от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.



Кроме того, за производство, приобретение, хранение и перевозку товаров с использованием заведомо поддельных сертификатов теперь будут наказывать лишением свободы. Максимальный срок — до трех лет.

Для заемщиков и кредиторов

С 30 декабря отменяются условия о наличии неснижаемого остатка. Также граждане смогут отказаться от дополнительных услуг (например, юридического сопровождения или консультаций), навязанных при заключении договора кредита или займа, в течение 14 дней. Для страховки такой «период охлаждения» уже действовал, но от нефинансовых услуг чаще всего отказаться было нельзя. По словам Вячеслава Володина, банки не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка. «Это условие было избыточным. Ситуации в жизни бывают разные, не всегда граждане могут поддерживать определенный баланс счета в течение месяца, что важно учитывать», — отметил Председатель ГД. Кроме того, вступает в силу еще один закон, который защитит заемщиков от навязывания дополнительных услуг. Так с 30 декабря кредиторам запрещено самостоятельно проставлять «галочки» в договоре без подписи кредитуемого.

Медосмотр и дактилоскопия для иностранцев

С 29 декабря все иностранцы, въезжающие в Россию на срок более 90 календарных дней, будут проходить дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медосвидетельствование. Последнее включает в себя подтверждение отсутствия ВИЧ-инфекции и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, и наркотической зависимости. Согласно приказу МВД, документы, подтверждающие прохождение иностранцами обязательной дактилоскопии и фотографирования, в том числе с электронным носителем информации, после их оформления заносятся в журнал учета поступления бланков документов. Должностное лицо должно внести в него серию и номер бланка выдаваемого документа, его вид - на бумажном носителе или в форме карты с электронным носителем информации, а также проставить свою подпись.

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