Зарплаты, техосмотр и новые основания для ино-агентов: что изменится с 1 октября 2021 года

1 октября в силу вступают очередные законодательные изменения. Рассказываем, что именно изменится для россиян.

Календарь прививок

С 1 октября в частных клиниках можно бесплатно сделать прививки, включенные в национальный календарь. Воспользоваться этим смогут те, кто прикреплен к частным клиникам, работающим в системе ОМС. До этого бесплатно прививки можно было сделать только в государственных и муниципальных учреждениях.



Сейчас в национальный календарь включены 12 профилактических прививок, по эпидемическим показаниям проводится вакцинация от коронавируса, а также других инфекций, если они могут стать причиной возникновения эпидемии.

Вырастут зарплаты военных

С 1 октября на 3,7% вырастут оклады военных. Повышение касается как контрактников, так и срочников. На столько же увеличатся оклады пожарных, полицейских, таможенников, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и некоторых сотрудников Фельдъегерской службы. С 1 октября 2021 года будут пересчитаны и размеры военно-пенсионных выплат. По некоторым данным, они коснутся более 2,5 миллиона отставников. Известно, что доходы силовиков в России продолжат расти и далее. По поручению президента РФ в ближайшие годы денежное довольствие военных и сотрудников правоохранительных органов будут индексировать суммой, превышающей прогнозируемый уровень инфляции в нашей стране.

Пособия только на "Мир"

С 1 октября пособие на детей для малообеспеченных семей будут начислять только на карту платежной системы «Мир». Речь идет о ежемесячных выплатах в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. Доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Если карты «Мир» нет, деньги будут поступать на банковский счет с получением почтовым переводом или в кассе.

И снова иноагенты

С 3 октября расширяется перечень источников финансирования для признания некоммерческой организации иноагентом. Теперь вопрос о внесении организации в соответствующий перечень Минюста может быть поставлен в случае получения денег от российских юридических лиц, за которыми стоят иностранцы. Кроме того, вводится дополнительное основание для проведения внеплановой проверки НКО-иноагента. Таким основанием будет полученная от органов публичной власти, граждан или организаций информация об участии НКО в мероприятиях иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Техосмотр