Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Зарплаты, техосмотр и новые основания для ино-агентов: что изменится с 1 октября 2021 года
Новости

Зарплаты, техосмотр и новые основания для ино-агентов: что изменится с 1 октября 2021 года

ТВ2 ТВ2

1 октября в силу вступают очередные законодательные изменения. Рассказываем, что именно изменится для россиян.

Календарь прививок

С 1 октября в частных клиниках можно бесплатно сделать прививки, включенные в национальный календарь. Воспользоваться этим смогут те, кто прикреплен к частным клиникам, работающим в системе ОМС. До этого бесплатно прививки можно было сделать только в государственных и муниципальных учреждениях.

Сейчас в национальный календарь включены 12 профилактических прививок, по эпидемическим показаниям проводится вакцинация от коронавируса, а также других инфекций, если они могут стать причиной возникновения эпидемии.

Вырастут зарплаты военных

С 1 октября на 3,7% вырастут оклады военных. Повышение касается как контрактников, так и срочников. На столько же увеличатся оклады пожарных, полицейских, таможенников, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.

С 1 октября 2021 года будут пересчитаны и размеры военно-пенсионных выплат. По некоторым данным, они коснутся более 2,5 миллиона отставников.

Известно, что доходы силовиков в России продолжат расти и далее. По поручению президента РФ в ближайшие годы денежное довольствие военных и сотрудников правоохранительных органов будут индексировать суммой, превышающей прогнозируемый уровень инфляции в нашей стране.

Пособия только на "Мир"

С 1 октября пособие на детей для малообеспеченных семей будут начислять только на карту платежной системы «Мир».

Речь идет о ежемесячных выплатах в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. Доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Если карты «Мир» нет, деньги будут поступать на банковский счет с получением почтовым переводом или в кассе.

И снова иноагенты

С 3 октября расширяется перечень источников финансирования для признания некоммерческой организации иноагентом.

Теперь вопрос о внесении организации в соответствующий перечень Минюста может быть поставлен в случае получения денег от российских юридических лиц, за которыми стоят иностранцы. Кроме того, вводится дополнительное основание для проведения внеплановой проверки НКО-иноагента. Таким основанием будет полученная от органов публичной власти, граждан или организаций информация об участии НКО в мероприятиях иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Техосмотр

1 октября аннулируются диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр. Отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, а оператор, который выдал карту без ТО, будет привлечен к административной ответственности. Диагностические карты должны выдаваться только в специальных пунктах с обязательной фотофиксацией машин при прохождении ТО с указанием на фото координат точки, где авто находилось во время съемки.

Добавим, что по-прежнему сохраняется обязанность предоставить легковую машину на техосмотр, если ей исполнилось четыре года. Также обязанность проходить ТО в установленные сроки остается у владельцев грузового транспорта, автобусов и такси. Для них за отсутствие диагностической карты предусмотрена ответственность.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.