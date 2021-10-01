Зарплаты, техосмотр и новые основания для ино-агентов: что изменится с 1 октября 2021 года

1 октября в силу вступают очередные законодательные изменения. Рассказываем, что именно изменится для россиян.
Календарь прививок
С 1 октября в частных клиниках можно бесплатно сделать прививки, включенные в национальный календарь. Воспользоваться этим смогут те, кто прикреплен к частным клиникам, работающим в системе ОМС. До этого бесплатно прививки можно было сделать только в государственных и муниципальных учреждениях.
Сейчас в национальный календарь включены 12 профилактических прививок, по эпидемическим показаниям проводится вакцинация от коронавируса, а также других инфекций, если они могут стать причиной возникновения эпидемии.
Вырастут зарплаты военных
С 1 октября на 3,7% вырастут оклады военных. Повышение касается как контрактников, так и срочников. На столько же увеличатся оклады пожарных, полицейских, таможенников, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.
С 1 октября 2021 года будут пересчитаны и размеры военно-пенсионных выплат. По некоторым данным, они коснутся более 2,5 миллиона отставников.
Известно, что доходы силовиков в России продолжат расти и далее. По поручению президента РФ в ближайшие годы денежное довольствие военных и сотрудников правоохранительных органов будут индексировать суммой, превышающей прогнозируемый уровень инфляции в нашей стране.
Пособия только на "Мир"
С 1 октября пособие на детей для малообеспеченных семей будут начислять только на карту платежной системы «Мир».
Речь идет о ежемесячных выплатах в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. Доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Если карты «Мир» нет, деньги будут поступать на банковский счет с получением почтовым переводом или в кассе.
И снова иноагенты
С 3 октября расширяется перечень источников финансирования для признания некоммерческой организации иноагентом.
Теперь вопрос о внесении организации в соответствующий перечень Минюста может быть поставлен в случае получения денег от российских юридических лиц, за которыми стоят иностранцы. Кроме того, вводится дополнительное основание для проведения внеплановой проверки НКО-иноагента. Таким основанием будет полученная от органов публичной власти, граждан или организаций информация об участии НКО в мероприятиях иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
Техосмотр
1 октября аннулируются диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр. Отметка об аннулировании будет заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, а оператор, который выдал карту без ТО, будет привлечен к административной ответственности. Диагностические карты должны выдаваться только в специальных пунктах с обязательной фотофиксацией машин при прохождении ТО с указанием на фото координат точки, где авто находилось во время съемки.
Добавим, что по-прежнему сохраняется обязанность предоставить легковую машину на техосмотр, если ей исполнилось четыре года. Также обязанность проходить ТО в установленные сроки остается у владельцев грузового транспорта, автобусов и такси. Для них за отсутствие диагностической карты предусмотрена ответственность.